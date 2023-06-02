Северный флот сообщил о развитии военной инфраструктуры в Арктике

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Северный флот России заявил о совершенствовании военной инфраструктуры на арктических островах и непрерывном боевом дежурстве подлодок в Арктике и Мировом океане.

"Комплекс мероприятий по освоению Арктики - это одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота, которая успешно реализуется в последние годы", - сообщила пресс-служба Северного флота в четверг.

"На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах - в воздухе, на воде и под водой. Повседневной практикой стали походы кораблей и судов флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа", - информирует флот.

"Подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане и подо льдами Арктики", - говорится в сообщении.

1 июня исполнилось 290 лет со дня образования Северного флота.

Северный флот называют одним из самых мощных флотов ВМФ России. В его составе - подводные и надводные силы, береговые войска, армия ВВС и ПВО.

"Структура и состав Северного флота, его основных объединений и соединений позволяют качественно решать весь спектр задач по обеспечению военной безопасности государства и стратегической стабильности на арктическом направлении, в Мировом океане", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что в составе Северного флота - корабли океанской зоны, в том числе фрегаты с гиперзвуковыми ракетами "Цирконам" и крылатыми ракетами "Калибр". В пресс-службе заявили, что главная составляющая Северного флота - морские стратегические ядерные силы.

"На Северном флоте они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А". Подводники Северного флота накопили богатейший опыт освоения и применения данных кораблей в Арктике и в других районах Мирового океана, они готовят экипажи в том числе и для других флотов ВМФ России", - говорится в сообщении.