Северный флот будет пополняться кораблями и подлодками новых поколений

Главком ВМФ Евменов: Северный флот будет пополняться кораблями новых поколений

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Северный флот будет и далее пополняться надводными кораблями и подводными лодками новых поколений, а морская составляющая стратегических ядерных сил - укрепляться и развиваться для гарантированного обеспечения безопасности России, заявил в четверг главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в поздравлении по случаю 290-летия Северного флота.

"Северный флот будет и далее пополняться надводными кораблями и подводными лодками новых поколений, а стратегическая морская ядерная составляющая Северного флота будет укрепляться и развиваться с целью гарантированного обеспечения безопасности государства. Североморцы будут и далее совершенствовать свой профессионализм в ходе учений различного уровня в Арктической зоне", - говорится в поздравлении.

По словам главкома, будут продолжаться океанографические и гидрографические исследования Арктики, в том числе и во взаимодействии с Русским географическим обществом.

День Северного флота отмечается ежегодно 1 июня. Годом основания Северного флота считается 1733-й, когда был создан Архангельский военный порт с учрежденной при нем эскадрой кораблей под командованием вице-адмирала Петра Бредаля.

В поздравлении к морякам-североморцам Евменов также отметил, что сегодня военнослужащие Северного флота, как и предшественники, с достоинством и честью выполняют патриотический и воинский долг, мужественно несут нелегкую службу по обеспечению безопасности России и защите ее национальных интересов в районах Мирового океана.

Евменов подчеркнул, что моряки-североморцы приумножают достижения отечественной школы подледного плавания, и подводные силы Северного флота успешно применяют этот опыт, выполняя задачи в Арктике, в приполюсных районах.

В ВМФ отметили, что сегодня личный состав Северного флота выполняет задачи по восстановлению мира в Сирии, а также проявляет беспримерную храбрость, мужество и высокое воинское мастерство в ходе специальной военной операции.