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РИА Новости

Северный флот продолжит улучшать освещение обстановки в Арктике

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Учения Северного флота "Кумжа-2021" с участием крейсера "Пётр Великий"
Учения Северного флота "Кумжа-2021" с участием крейсера "Пётр Великий".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Северный флот продолжит совершенствовать систему освещения обстановки в Арктике

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Северный флот продолжит совершенствовать разветвленную инфраструктуру системы освещения воздушной, надводной и подводной обстановки, развернутой на островах в Арктике, сообщили в четверг в пресс-службе СФ по случаю его 290-летия.

"На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах – в воздухе, на воде и под водой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Северный флот как межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил России защищает национальные интересы страны в Арктике и других районах Мирового океана, а мероприятия по освоению Арктики - в числе приоритетных задач.

В частности, повседневной практикой стали походы кораблей Северного флота к островам Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелагу Земли Франца-Иосифа. Кроме того, экипажи подлодок непрерывно решают задачи боевого патрулирования и дежурства в Мировом океане и подо льдами Арктики.

Решать поставленные перед моряками-североморцами задачи позволяют в том числе уникальные корабли океанской зоны, включая фрегаты с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" и высокоточными крылатыми ракетами "Калибр". Кроме того, Северный флот – один из двух флотов России, наряду с Тихоокеанским, который решает задачи стратегического ядерного сдерживания.

На Северном флоте стратегические ядерные силы представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения (РПКСН) четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А". В частности, на завершающем этапе подготовки к переходу на Тихоокеанский флот находится крейсер "Генералиссимус Суворов" проекта 955А "Борей-А", который вошел в состав ВМФ России 29 декабря прошлого года.

Участие в спецоперации

Северный флот с февраля 2022 года принимает участие в специальной военной операции значительным составом войск и сил.

"Личный состав частей и подразделений береговых войск флота – мотострелковых и морской пехоты, авиации, ПВО, других подразделений боевого и материально-технического обеспечения – в ходе СВО действует профессионально и решительно, проявляя стойкость, мужество и героизм. На сегодняшний день более 5 тысяч военнослужащих Северного флота удостоены государственных наград", - отметили в пресс-службе.

Среди них - 12 Героев России. Кроме того, за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество указом президента России 27 апреля почетное наименование "гвардейская" присвоено 200-й отдельной мотострелковой бригаде Северного флота.

Празднование 290-летия Северного флота

Историю Северного флота принято отсчитывать от основания в 1733 году эскадры, созданной для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова.

Приказом главкома ВМФ России от 25 мая 2014 года 1733 год определен годом образования Северного флота, ежегодный праздник – День Северного флота – установлен 1 июня.

В честь 290-й годовщины со дня образования Северного флота 1 июня на Приморской площади Североморска состоится торжественное построение войск местного гарнизона.

"У мемориала "Героям-североморцам – защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны" будет зажжен Огонь памяти, возложены венки и цветы, пройдет митинг с участием командования флотом, руководства региона и города", - рассказали в пресс-службе.

Также, торжественные митинги пройдут во всех объединениях и соединениях Северного флота, а на кораблях - торжественные церемонии подъема Военно-морского флага.

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