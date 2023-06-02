Диапазоны внимания: войска получат новый комплекс создания помех

Система радиоэлектронной борьбы «Пародист» уже начала поступать в ЮВО

Юг России прикрыл радиоэлектронный комплекс «Пародист». Минобороны начало развертывание новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Новинки уже получает Южный военный округ. Система работает по радарам и системам связи летательных аппаратов. Эксперты отмечают, что российские разработки считаются передовыми и модернизируются с учетом боевого опыта.

Новый «Пародист»

Решение об оснащении войск новейшим комплексом РЭБ «Пародист» принято, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Первые образцы уже направлены в подразделения радиоэлектронной борьбы Южного военного округа.

«Пародист» — одна из самых секретных систем РЭБ. Она предназначена для подавления работы бортовых радиолокаторов самолетов, а также авиационных систем связи и АСУ (автоматических систем управления). Характеристики комплекса в открытом доступе отсутствуют, неизвестно даже, как она выглядит.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, российские разработчики преуспели в создании совершенных систем РЭБ самого разного назначения.

Работа расчета комплекса РЭБ «Красуха-С4» Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

— У нас каждый комплекс РЭБ заточен под выполнение конкретных задач, — рассказал он «Известиям». — Основное их воздействие — на системы связи и передачи данных боевого управления, которые, как известно, работают на разных частотах у разных носителей. Есть различные диапазоны, которые распределены между источниками. Свои диапазоны у РЛС, авиации, средств связи, средств передачи данных, у спутников. Можно, конечно, давить все диапазоны разом, но эффективность в таком случае невелика. Проще работать конкретно по целям. И у нас в развитии РЭБ таким путем и пошли. То есть у нас каждый комплекс работает в своем диапазоне, но при этом эффективно давит любые источники радиолокационные или радиотехнические, ставит им помехи и, увеличивая сигнал, может выводить их из строя.

Эксперт отметил, что разработанный в 90-х комплекс «Красуха-4», который работает по системам управления авиацией, до сих пор считается вполне современной системой.

— По промежуточным итогам специальной военной операции совершенствуется то, что мы там применяли. Когда мы участвовали в боевых действиях в Сирии, «Красуха-4» дорабатывалась. Мы столкнулись с новыми видами вооружения у противника и с тем, что он делает защиту своей техники, и понятное дело, что нужно создавать более избирательные комплексы РЭБ. Возможно, с этим и связана такая модернизация. Думаю, когда испытаем «Пародист» в боевых действиях, мы узнаем его эффективность.

На все случаи

В течение прошлого десятилетия войска радиоэлектронной борьбы регулярно получали инновационные системы вооружений. Комплекс РЭБ «Красуха-4» действует на авиационные радиолокаторы, системы связи и передачи информации. Он может эффективно подавлять сигнал всех современных радиолокационных станций. Кроме того, «Красуха-4» глушит радиоканалы управления беспилотниками.

Мобильный автоматизированный комплекс «Мурманск-БН» может подавлять военную радиосвязь в радиусе сотен километров, а при определенных условиях и на большем расстоянии. Он может нарушить работу командных пунктов, расположенных в глубоком тылу противника, дезорганизовать управление войсками, нарушить работу морских сил и авиации.

Комплекс «Борисоглебск-2» применяется для нарушения связи в тактическом звене. Перспективные системы «Поле-21» способны подавлять в радиусе десятков километров все основные зарубежные системы спутниковой навигации.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов Источник изображения: iz.ru

Автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» предназначена для обнаружения, пеленгования и радиоподавления станций спутниковой и сотовой связи, а также систем спутниковой навигации в радиусе 20–30 км.

Мобильные комплексы «Дивноморье» подавляют локаторы и другие бортовые радиоэлектронные системы самолетов, вертолетов и беспилотников, а также создают мощные помехи для «летающих радаров» типа Е-3 AWACS. В систему входят высокотехнологичный командный пункт, станция радиотехнической разведки и мощные средства подавления. При этом она помещается всего на одной машине. Комплекс приводится в боевое положение за несколько минут. При этом способен «зонтиком» помех закрыть от РЛС-обнаружения объекты на участке в несколько сотен километров.

В прошлом году сообщалось о формировании целых батальонов РЭБ в соединениях Западного военного округа. Они должны защищать войска, социальные и промышленные объекты от удара высокоточного оружия. На оснащении батальонов стоят комплексы, способные подавлять системы GPS, связь и навигацию противника.

Сегодня идет разработка морских модульных мобильных систем РЭБ. Их легко можно будет устанавливать на открытые палубные площадки. Система должна надежно обезопасить морские силы от ударов противокорабельных ракет. Первыми новинку получат патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков». Устанавливать новую систему будут в стандартных 40-футовых морских контейнерах, что позволит легко монтировать ее на палубе самых разных представителей надводных сил российского ВМФ.

Роман Крецул

Алексей Рамм