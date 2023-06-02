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Известия.ru

США выделят Украине новый пакет военной помощи с боеприпасами для ПВО

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Axel Heimken

Представитель Белого дома Кирби: США передадут Украине боеприпасы для Patriot и HIMARS

Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в среду, 31 мая, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

В ходе брифинга в Белом доме он сообщил, что США также передадут Украине новые системы Avenger и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger. По словам Кирби, этот пакет станет 39-м по счету.

Кроме того, Пентагон объявил, что его стоимость составит $300 млн.

«Этот пакет помощи в области безопасности также включает артиллерийские, противотанковые средства и боеприпасы, в том числе десятки миллионов патронов для стрелкового оружия на сумму до $300 млн», — говорится в официальном заявлении.

Соединенные Штаты за время президенства Джо Байдена передали Киеву военную помощь на сумму $38,3 млрд, а с начала проведения спецоперации — $37,6 млрд, отмечается в документе.

Ранее в этот день в минфине Украины сообщили, что страна получит от США грант в размере $1,25 млрд. По данным ведомства, в 2023 году Киев уже получил от Вашингтона $6 млрд.

В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить пакет военной помощи Украине стоимостью $300 млн. При этом тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.


Ранее, 24 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что коллективный Запад не скрывает своего намерения нанести России стратегическое поражение, а в качестве антироссийского тарана используют киевский режим, который накачивает натовским оружием.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Patriot ЗРК
Stinger
Персоны
Лавров Сергей
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