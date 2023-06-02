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ТАСС

МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии

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Истребитель Су-30СМ на авиабазе в Сирии
Истребитель Су-30СМ на авиабазе в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указал на грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. США продолжают допускать грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полетов в Сирии. Об этом сообщил в среду на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции". По-прежнему отмечается активация пилотами ВВС США систем вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии", - заявил Гуринов. 

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