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Военное обозрение

Западная пресса: Некоторые БПЛА, атаковавшие Москву, напоминают прототип украинского дрона-камикадзе «Бобер»

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Источник изображения: topwar.ru

Часть беспилотников, использовавшихся для совершения террористической атаки на Москву и Подмосковье, внешне похожи на прототип нового украинского дрона-камикадзе "Бобер".

Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на военных экспертов, в середине мая текущего года украинский блогер Игорь Лачен разместил в своем Telegram-канале изображением украинского БПЛА "Бобер", приобретенного за собранные пожертвования для нужд ГУР Украины. Всего было приобретено пять подобных беспилотников на общую сумму в 20 миллионов гривен (около 40 миллионов рублей).

Немецкий военный эксперт Юлиан Репке, изучив различные фотографии и видеоматериалы, отметил внешнее сходство этого дрона с теми, которые попали на видеозаписи недавней террористической атаки на Москву.

Репке предположил, что, помимо дрона UJ-22, в распоряжении украинской армии теперь есть производственная линия, выпускающая беспилотники, способные наносить удары по целям, находящимся на значительном расстоянии.

Немецкое издание также утверждает, что пока Россия якобы зависит от поставок иранских дронов-камикадзе "Шахед-136", Украина смогла обеспечить свою армию беспилотниками собственного производства, способными наносить удары по целям, расположенным на расстоянии до 700 километров.

Но подобное утверждение ставит под сомнение компетентность немецких военных экспертов, не знающих, что в России давно производятся отечественные дроны "Герань-2", являющиеся аналогами иранских БПЛА. Поэтому зависеть от поставок иностранных беспилотников у России нет необходимости.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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