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ТАСС

МИД Норвегии заявил, что Западу не стоит переоценивать последствия контрнаступления ВСУ

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: REUTERS/Violeta Santos Moura

При этом глава ведомства Анникен Хюитфельт призвала продолжать оказывать содействие Киеву

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Результаты возможного контрнаступления Украины не следует переоценивать. Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт в среду в интервью медиакорпорации Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Тема возможного контрнаступления украинских войск муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты.

"Нам не следует переоценивать последствия такого контрнаступления. Я полагаю, что будет очень, очень трудно", - подчеркнула министр. При этом она призвала продолжать оказывать содействие Киеву.

Говоря о перспективах присоединения Украины к НАТО, она выразила мнение, что сообщество продолжает придерживаться "политики открытых дверей". "И вопрос не в том, должна ли Украина стать членом НАТО или нет, а в том, когда и как это произойдет", - полагает Хюитфельт.

В понедельник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что время для контрнаступления украинских войск скоро придет, конкретные задачи для подготовки к нему уже определены. При этом на прошлой неделе советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждал, что контрнаступление уже началось несколько дней назад.

МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт. 

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Норвегия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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