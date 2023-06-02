Залужный рассказал Милли о планах ВСУ по наступлению

Главком ВСУ также попросил председателя Комитета начальников штабов ВС США о поставках вооружений, прежде всего дальнобойных снарядов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что рассказал председателю Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералу Марку Милли о планах ВСУ по проведению наступления и попросил о поставках вооружений, прежде всего дальнобойных снарядов. Об этом он написал в среду в своем Telegram-канале.

"Провел телефонный разговор с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли", - написал Залужный. По его словам, он рассказал главе КНШ ВС США об обстановке на фронте, дальнейших планах ВСУ по ожидаемому наступлению. "Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей - дальнобойные снаряды", - добавил Залужный.

Он также попросил об укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины за счет дополнительных систем ПВО и возможных поставок истребителей F-16.

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который посетил Киев на прошлой неделе, сообщил в интервью американской газете Politico, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники подробно ознакомили с планами Киева по проведению контрнаступления.