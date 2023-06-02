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Интерфакс-АВН

"Иркут" готов обсуждать ремоторизацию SSJ100 при желании собственника самолета

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Источник изображения: topwar.ru

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - ПАО "Корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) готово обсуждать ремоторизацию самолетов SSJ100 - замену в них франко-российских двигателей SaM146 на отечественные ПД-8 - при наличии такого желания у собственника самолета, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Андрей Богинский.

"Все будет зависеть от желания эксплуатанта или собственника воздушных судов - лизинговой компании", - сказал Богинский в кулуарах заседания итоговой коллегии Минпромторга РФ в среду.

Ремоторизация - это в том числе коммерческий вопрос, отметил он.

"Если собственник воздушного судна скажет, что необходимо провести ремоторизацию, готов [к ней] вместе с текущим или будущим эксплуатантом воздушного суда, (...) соответственно будем эту работу проводить. Концептуально и философски мы будем готовы это делать", - добавил глава "Иркута".

Вопрос, на какой стадии находится освоение в РФ ремонта "горячей" части SaM146, он адресовал "Объединенной двигателестроительной корпорации".

О проработке программы замены SaM146 на российские ПД-8 на существующем флоте SSJ100 в прошлом году сообщил гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК) Юрий Слюсарь. При этом главная задача на ближайшие годы, говорил он, - "как можно дольше продержать в исправном состоянии весь парк из 150 "Суперджетов".

В феврале этого года Слюсарь сказал "Ведомостям", что замена двигателей на SSJ100, включая стоимость самих турбин, сопоставима с остаточной стоимостью этого самолета.

После начала военной операции РФ на Украине российско-французская компания PowerJet, выпускающая SaM146, прекратила их техобслуживание и ремонт.

Российские двигатели ПД-8 разрабатывались для импортозамещенной версии "Суперджета" (SSJ-NEW), серийный выпуск которой ожидается в 2024 году.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
ОДК УК
Персоны
Слюсарь Юрий
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