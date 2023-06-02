Бундесвер получит новые Leopard 2A8 взамен поставленных Украине танков

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Вместо отправленных на Украину танков Бундесвер получит партию новых Leopard 2A8. Первые боевые машины в количестве восемнадцати единиц будут направлены в войска через два года.

Всего же, по данным блога bmpd, ссылающегося на германские источники, рамочный контракт, подписанный на прошлой неделе, предусматривает поставку 123 единиц такой техники.

В качестве вооружения будут использованы уже имеющиеся 120-мм пушки Rheinmetall Rh 120 L55A1.

В то же время значительно усилят защиту, используя броню третьего поколения с высокотвердой броневой сталью, вольфрамом, пластиковыми наполнителями и элементами из керамики.

Большое внимание уделено стойкости от мин, а также минимизации последствий попадания в крышу кассетных боеприпасов.

На этой версии предусмотрена штатная установка комплекса активной защиты, созданного на основе израильского Trophy. Серьезно модернизируются система управления огнем, средства связи и др.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), предполагается, что все эти меры приведут к значительному увеличению боевой массы: уже сейчас Leopard 2A7+ весит 67500 кг, что привело к падению максимальной скорости движения по шоссе до 60 км/ч.

Чтобы сохранить удовлетворительные характеристики подвижности предусмотрено внедрение 1600-сильного дизельного двигателя.

Закупка Leopard 2A8 рассматривается как переходная мера к более совершенному танку, который будет представлен через несколько лет.