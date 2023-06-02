Первую доработанную 155-мм САУ «Богдана» на новом шасси засняли в районе линии соприкосновения

Источник изображения: topwar.ru

Обновленная колесная самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" украинского производства появилась на одном из участков у линии соприкосновения. Снимок новой версии САУ распространяют украинские ресурсы.

В Сети появилось первое фото доработанной украинской САУ "Богдана", где точно сделан снимок не известно, но утверждается, что в районе линии соприкосновения, установку засняли в движении. В украинских пабликах заявляют, что это первая серийная машина, "скорое" поступление которой на вооружение ВСУ обещал министр обороны Украины Резников еще в начале февраля.

Где ведется производство обновленной версии "Богданы" не раскрывается, скорей всего, предприятие находится на территории одной из соседних с Украиной стран. Как ранее сообщалось, установку доработали с учетом опыта применения на фронте, после чего запустили в производство. Сколько на сегодняшний день ВСУ получили новых САУ, или это установка выполнена в единственном экземпляре, данных нет.

Источник изображения: topwar.ru

Как уже говорилось выше, доработанную САУ разместили на новом шасси, предположительно, это трехосный МАЗ-6317, но это не точно. Базовая версия размещалась на шасси "КрАЗа". Кабина бронированная и чем-то напоминает дизайн украинской бронемашины "Варта". Других подробностей не разглядеть.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, Киев уже готовится запустить САУ 2С22 "Богдана" на международный рынок в надежде, что кто-то ей заинтересуется и начнет закупать. Для потенциальных иностранных заказчиков Украина предлагает "Богдану-3.0" на шасси чешского четырехосного грузовика Tatra T815 8×8. В "железе" такой установки еще нет, но модель разработчики уже представили в феврале на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби.