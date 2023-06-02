США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи

Как сообщили в Белом доме, в него войдут Stinger и Avenger

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи, в который войдут в том числе ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и РСЗО HIMARS. Об этом в среду сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"США намерены продолжить поддерживать Украину, предоставляя ей все, что нужно, чтобы лучше защищать себя. В рамках всех этих усилий, у нас есть следующий пакет, который станет 39-м <...>. Мы используем этот пакет, о котором объявляем сегодня, чтобы поставить Украине дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, которые Украина довольно эффективно использует, а также новые системы Avenger, ПЗРК Stinger и, конечно же, боеприпасы для HIMARS", - сказал он.

Как уточнил Кирби, это будет 39-е обращение к особым полномочиям президента, который может санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Он добавил, что партнеры США по Группе семи поддерживают Вашингтон в оказании ВСУ помощи, поэтому военная поддержка будет продолжаться.