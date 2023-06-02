Войти
РИА Новости

Систему противодействия БПЛА разработали в РТУ МИРЭА

522
0
0
МИРЭА — Российский технологический университет
МИРЭА — Российский технологический университет.
Источник изображения: © Фото

В Российском технологическом университете МИРЭА разработали систему противодействия БПЛА

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Системы противодействия беспилотникам разработали в Российском технологическом университете МИРЭА, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"РТУ МИРЭА стал одним из первых вузов России, продемонстрировавших уникальные учебно-научные разработки по созданию опытного прототипа мобильного комплекса радиоэлектронного противодействия дронам. Так, создан комплекс антидронного радиопротиводействия "Вивальди". Система прицельного радиоподавления имеет две модификации: "Вивальди-P" – мобильное радиоружье и "Вивальди-К" – радиокейс с дистанционным пультоуправлением от 20 до 40 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая из модификаций комплекса укомплектована портативным модулем радиомониторинга, имеющего полосу радиочастотного обзора до 6,2 ГГц.

В вузе добавили, что комплекс обеспечивает интерференционное радиоподавление каналов управления дронами до 25 дБ в трех диапазонах - 1,5/2,4/5,8 ГГц на расстоянии до двух километров, в настоящее время на базе созданного отечественного комплекса "Вивальди" научная группа разработчиков продолжает вести работу по внедрению результатов научных исследований.

"В настоящее время особое значение приобретают задачи контроля границ околоземного пространства при помощи специализированных средств радиомониторинга и радиоэлектронной борьбы, препятствующих несанкционированным полётам беспилотников, а также эффективных мер по обеспечению противодронной обороны", - сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, его слова приводятся в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.02.2023
Компания Илона Маска ввела ограничения для использования системы Starlink военными беспилотниками на Украине
25.03.2019
386 боевых эскадрилий спасут США от России и Китая… теперь и этого мало
29.01.2019
Годовой объем экспорта российских вооружений составил $15 млрд
12.05.2014
Не война, а рост продаж: Как военная промышленность США наживается на украинском кризисе
29.11.2013
Нужна ли России госкомпания по беспилотникам
12.02.2010
ФСБ опровергла информацию о покупке израильских беспилотников
28.07.2008
Чтобы не было конфуза... Настоящее и будущее БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 16:25
  • 50454
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.06 16:09
  • 35
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 02.06 15:14
  • 90
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 02.06 14:57
  • 2479
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались
  • 02.06 03:14
  • 1
Эксперт заявил, что атаковавшие Москву БПЛА могли лететь по зашитому в них маршруту
  • 01.06 21:11
  • 3
«Предполагаемый саботаж»: на строящемся французском фрегате перерезаны кабели
  • 01.06 18:40
  • 2
Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
  • 01.06 18:29
  • 1
Клин клином вышибают. Путин мощно ответил на военные провокации НАТО
  • 01.06 15:59
  • 2
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 01.06 06:35
  • 1
Борисов сообщил о планах создать в 2026 году завод по серийному производству спутников
  • 01.06 06:29
  • 1
Доля отечественных самолетов и вертолетов увеличится в парке авиакомпаний РФ
  • 01.06 03:29
  • 6
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 01.06 02:52
  • 2
Легендарная «семёрка»
  • 01.06 01:57
  • 46
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"