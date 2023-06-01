Русский ATAK: Комплекс повышения осведомленности "КПО-А"Русский ATAK: Комплекс повышения осведомленности "КПО-А"

Современная война, это не только оружие на новых физических принципах и нанесение ударов по всей экономической и политической территории противника, современная война, это в первую очередь быстрые коммуникации, цифровое управление боем и знание о противнике. Особенно в тактического звене боевого управления.

Сегодня в разных армиях мира существует много разных систем, которые в какой-то мере позволяют организовать информационно-комуникативное взаимодействие на поле боя. Это украинская "Крапива", это система НАТО "DELTA", это единая система боевого управления ВС США (JADC2), составной частью которой является ATAK (Android Tactical Assault Kit), это комплекс индивидуального отображения обстановки IVAS (компания "Майкрософт"), и многие другие.

В России тоже ряд разработчиков в интересах Министерства обороны и специальных служб занимается разработкой тактических информационно-коммуникационных систем. Концерн Калашникова разработал систему "Лис", есть система "Ветерок", есть и другие похожие системы, которые появились в последнее время. Но у всех этих систем есть один недостаток. Они решают достаточно узкую и специфичную задачу. Эти системы нельзя сопоставить с уровнем "JADC2" и его составной частью - ATAK (Android Tactical Assault Kit).

Осенью прошлого года НПО Двина в инициативном порядке начала разработку отечественной цифровой мультидоменной системы, которая бы позволила улучшить общую осведомленность командиров принимающих решение на поле боя. И в качестве основы для этой разработки НПО Двина выбрала американскую систему - ATAK (Android Tactical Assault Kit).

Комплекс повышения осведомленности "КПО-А". Источник: soldier-moskva.livejournal.com

Почему мы выбрали в качестве основы американскую систему ATAK (Android Tactical Assault Kit), почему мы не стали брать за основу украинскую "Крапиву" или НАТОвскую "DELTA"..?

Это если хотите, как в спорте. Некий уровень, порог достижения. Некая планочка рекорда, которую нужно взять. Ну и в конце концов, к системе ATAK имеет отношение знаменитая DARPA, а это уже о чем-то говорит. Равняться и конкурировать нужно с лучшими...!

Что такое Комплекс повышения осведомленности "КПО-А"...?

"КПО-А" - это кроссплатформенная геоинформационная коммуникационная система, сочетающая в себе функции картографических геоинформационных систем, коммуникационных платформ и менеджеров оперативно-тактической информации. За счет своего мощьного функционала, "КПО-А" обеспечивает связь, целеуказание, координацию, планирование и представление информации об обстановке в одном устройстве. Также, "КПО-А" позволяет организовать "прямую" передачу данных от военнослужащих на пункты управления оперативно-тактического и стратегического уровня.

Обычный коммерческий смартфон или планшет под управлением операционной системы Android с программным обеспечением (ПО) Комплекс повышения осведомленности "КПО-А", что позволяет:

- координировать действия военослужащих во время выполнения ими боевой задачи, определяя их местоположение по сигналам космической радионавигационной системы GPS/ГЛОНАСС/BeiDou;

- обеспечивать совместный доступ на поле боя к электронным интерактивным картам местности.

Комплекс повышения осведомленности "КПО-А". Источник: soldier-moskva.livejournal.com

Комплекс повышения осведомленности "КПО-А". Источник: soldier-moskva.livejournal.com

Комплекс повышения осведомленности "КПО-А". Источник: soldier-moskva.livejournal.com

В случае необходимости, карты, слои и элементы обстановки также могут загружаться с серверов штабов подразделений, с серверов Национального центра управления оборогой ВС РФ (НЦУО МО РФ) и других правительственных ведомств. Для заранее заданной оцифрованной местности доступно трехмерное отображение рельефа и урбанизированной инфроструктуры.

Картографические слои также способны:

- отображать метеорологические обстановку, зоны радиационного, химического и биологического заражения, особенности условий местности;

- наносить на картографические слои тактическую обстановку (объекты и силы противника, позиции отдельных военнослужащих, подразделений, средств огневого поражения с их секторами обстрела, элементы оперативного оборудования местности, состояние объектов инфраструктуры и другую важную информацию) в виде условных знаков по классификатору КЭУЗ-2012 (2015) и военному стандарту США MIL-STD-2525, дополняемых текстовым описанием. Возможно использование библиотек условных знаков и маркеров из приложений Google Maps, OSM, FEMA, а также других наборов, которые легко импортируются в систему;

- указывать на карте цели и очередность их поражения, в том числе для крылатых ракет, авиации (беспилотных систем) и артиллерии;

- Наблюдать текущую авиационную ситуационную обстановку;

- осуществлять видеотрансляции, обмен фотоматериалами, текстовыми сообщениями и сигналами боевого управления в масштабе времени, близком к реальному;

- отображать на дисплее смартфона разведывательные данные от различных источников, в том числе от наземных робототехнических комплексов и БПЛА.

Пользователи "КПО-А" также могут получать текущие ситуационные политические и информационные отчеты, которые касаются непосредственного места их действия.

Комплекс повышения осведомленности "КПО-А". Источник: soldier-moskva.livejournal.com

ПО Комплекс повышения осведомленности "КПО-А" изначально сконструировано так, что оно способно работать без центрального узла, то есть в одноранговых сетях с IP-адресацией. Эта функция необходима для подразделений, действующих автономно. При наличии связи передовых подразделений со штабами, собранная на поле боя информация обобщается и храниться на локальном сервере под управлением операционной системы Linux с установленным ПО КПО-server.

Это устройство может располагаться на пункте управления или штабе тактического уровня, в составе которого может быть развернуто автоматизированное рабочее место (включающий ноутбук или стационарный компьютер) с операционной системой Windows/Linux и предустановленным консольным ПО Комплекс повышения осведомленности "КПО-К". Также в случае необходимости на удаленных рабочих местах может быть доступен WEB-интерфейс.

Консольное ПО Комплекс повышения осведомленности "КПО-К" также имеет функциональную возможность, обеспечивающую вывод данных тактической обстановки на широкоформатные дисплеи коллективного пользования.

При этом отображаемые сведения передаются с периферийных устройств (от отдельных военнослужащих с поля боя, с командных пунктов действующих формирований) на сервер по защищенному каналу связи с помощью подключенных через кабель с разъемом RS-232, Micro-USB или Type-C к коммерческому смартфону либо планшету штатных радиостанций («Азарт» Р-187П1, ПРЦ-117КВ1(а)(С), XK-V104TE/XK-V103TE, ГРАНИТ Р48У.7 и другие с поддержкой протокола пакетной передачи данных). Полный функционал Комплекса повышения осведомленности "КПО-А", в том числе ведение видеотрансляций, обеспечивается за счет использования мобильных самоорганизующихся сетей связи по широкополосным протоколам передачи данных. Также в "КПО-А" возможно использовать DMR, UHF и VHF радиостанции для передачи данных за счет специальной приставки к смартфону.

ПО Комплекс повышения осведомленности "КПО-А" будет лицензироваться по четырем основным лицензиям:

- КПО SOF: Версия для использования Силами специальных операций;

- КПО MIL: Версия для использования подразделениями Министерства обороны и другими специальными службами;

- КПО GOV: Версия для федеральных, региональных и муниципальных ведомств России (Муниципальное и региональное управление, медицинская помощь, полиция, МЧС и др.). Приложение будет дополняется специализированными плагинами для выполнения задач каждой конкретной организации;

- КПО CIV: Версия для гражданского использования. Приложение лишено специальных возможностей, которые необходимы для военного использования и адаптировано для использования в сетях сотовой связи. Для регистрации необходима учетная запись, привязанная к номеру мобильного телефона или Mobile-ID. Приложение будет доступно в интернет-сервисе НПО Двина только для стран - партнеров России.