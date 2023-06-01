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Техкульт

В США протестировали микроволновую систему THOR, уничтожающую рои дронов одним залпом

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THOR

Очевидно, что беспилотные средства различного назначения постепенно становятся — а в некоторых случаях уже стали — самостоятельным видом оружия. Причем речь идет уже не о единичных случаях, а о массированном применении — к примеру, использование БПЛА в конфликте в Украине.

Оценив тенденцию, исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) разработала тактическую оперативную систему THOR, предназначенную для уничтожения группировок БПЛА. В THOR реализован принцип воздействия на беспилотники направленной энергии в виде высокоэнергетических микроволн, которыми установка «очередями» поражает БПЛА на больших площадях. При этом она не «режет» их, подобно лазеру, а выжигает бортовую электронику. Стоимость THOR $18 млн. Система размещается в стандартном шестиметровом транспортном контейнере, который умещается в грузовом отсеке С-130 Hercules, где его могут самостоятельно установить два солдата в течение трех часов. Система проста в эксплуатации, во многом благодаря удобному интерфейсу.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
C-130
Компании
AFRL
Проекты
БПЛА
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