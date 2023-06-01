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Ростех

Ростех презентует робота-сапера на выставке «Комплексная безопасность-2023»

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Роботизированная машина разминирования
Роботизированная машина разминирования на базе мини-погрузчика Ant-1000.
Источник изображения: rostec.ru

Госкорпорация Ростех продемонстрирует новейшие отечественные разработки на XIV Международном салоне «Комплексная безопасность». Премьерой выставки станет роботизированная машина разминирования, поставки которой производитель готов начать уже в текущем году.

Машина разминирования создана в инициативном порядке двумя предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» – АО «КЭМЗ» и АО ВНИИ «Сигнал». Техника предназначена для обнаружения и ликвидации противопехотных мин. В качестве рабочего органа в машине используется цепной молотковый трал. Наличие цельнонаполненных колес и накидных гусениц значительно увеличивает проходимость и стойкость этой машины. Особенность техники в том, что она может управляться как водителем в кабине, так и оператором дистанционно, на расстоянии до 1 километра.

«В подмосковной Кубинке Ростех впервые демонстрирует очень актуальную разработку – роботизированную машину разминирования. Она создана специалистами «Высокоточных комплексов» на базе мини-погрузчика Ant-1000, достаточно проста, неприхотлива, имеет невысокую цену. Эта техника может быть особенно полезна в новых регионах Российской Федерации, где необходимо вернуть полноценную мирную жизнь. Возможность дистанционного управления техникой сделает работу саперов более безопасной. «Высокоточные комплексы» готовы поставить первую партию машин разминирования уже в текущем году», – сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

В экспозиции в КВЦ «Патриот» свои изделия презентуют и другие компании Ростеха. В частности, образцы спецтехники для МЧС – машины связи на шасси КАМАЗ и УАЗ «Профи» – покажет холдинг «Росэлектроника». При помощи этих разработок можно организовать штаб для координации действий спасателей в зоне чрезвычайной ситуации и проводить разведку на местности.

Передовое оборудование для гражданской обороны и обеспечения безопасности в рамках салона презентовал холдинг «Швабе». На стенде компании демонстрируется комплекс для досмотра с тепловизором, система видеотепловизионного мониторинга и аналитики, другие изделия.

Международная выставка-салон «Комплексная безопасность» посвящена техническим аспектам обеспечения безопасности общества и государства. Основные мероприятия салона пройдут на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» (Московская область, город Кубинка) с 31 мая по 3 июня 2023 г.

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Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
КАМАЗ
КЭМЗ
МЧС
Ростех
Росэлектроника
Швабе ОАО
Выставки
Комплексная безопасность
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