GT: провал на Украине заставил США переключиться на развязывание войны в Сербии

Конфликт на Украине стал для США провалом и не принес желаемых результатов — ни ослабления России, ни усиления позиций в ЕС. Стремясь добиться этих целей, они вознамерились начать новую войну в Европе, пишет GT. Обострение в Косово дало Америке возможность для этого.

Украинский кризис затягивается. В этих условиях НАТО стала символом дестабилизации региональной безопасности.

Ситуация на Балканах близка к взрывоопасной. В понедельник находящиеся в Косово под командованием НАТО миротворческие силы KFOR ("Силы для Косово") столкнулись с сербскими протестующими. Напряженность усилилась после того, как в северном Косово с его сербским большинством к власти пришли албанские мэры, победившие в апреле на выборах, которые сербы бойкотировали.

Отношения между Косово и Сербией уже давно натянуты. Край Косово в бывшей Югославии был автономной провинцией Сербии. Приштина при поддержке Вашингтона и НАТО идет по пути "независимой государственности", заняв бескомпромиссную позицию по отношению к Белграду. Вовлеченность Североатлантического альянса в это противостояние еще больше усилила разногласия между двумя сторонами, спровоцировав военные конфликты между ними и ослабив мир и единство на западе Балкан.

В условиях обострения обстановки генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Косово ослабить напряженность в отношениях с Сербией. Но существуют сомнения, что альянс действительно хочет остановить их конфликт. Подчиненные НАТО многонациональные контингенты были развернуты в четырех муниципалитетах Косово для "сдерживания насильственных демонстраций" в период, когда "новоизбранные мэры пытались вступить в должность". Об этом в своем заявлении сообщили силы KFOR.

С одной стороны, НАТО призывает снизить напряженность, а с другой — наращивает свое военное присутствие. Похоже, альянс просто тянет время, чтобы вооружить Косово, о чем предупреждают аналитики. Прошедшие войны наглядно показали, что США хорошо научились изображать непредвзятость, останавливая боевые действия и требуя прекращения огня, хотя сами при этом помогают одной из сторон, — той, которую поддерживают и для которой выигрывают время. Обещания НАТО и стран Запада защитить косовских сербов просто невозможно выполнить. Газета Financial Times в своей статье отмечает, что стремление США и ЕС устранить раскол между Сербией и Косово не даст результатов.

Китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин (Song Zhongping) рассказал, что силы НАТО на самом деле не занимаются миротворчеством в Сербии и Косово, а стремятся обеспечить "независимость" второго и помогают его властям притеснять сербов. Суверенитет и национальная безопасность Сербии не относятся к числу натовских приоритетов.

"В рамках вооруженных действий на Украине перспектив мира не наблюдается, сохраняется риск эскалации. Также существует возможность возобновления конфликта на Балканах. Поскольку украинский кризис не принес США желаемого результата, Вашингтону нужно создать новую войну на европейском континенте", — сказал Сун.

Что касается США, эту страну не волнует вероятность возникновения новых конфликтов в Европе, так как Америка не принимает непосредственного участия в делах региона. Вашингтон может вывести свои войска в любой момент. На самом деле он надеется на хаос на континенте, неразбериху в европейской экономике и на усиление зависимости ЕС от США. Соединенным Штатам не нужна единая и сильная Европа. А поскольку в ходе украинского конфликта было потрачено много американских усилий и ресурсов, Вашингтон видит в обострении отношений между Белградом и Приштиной удачную возможность для ослабления российского влияния в Сербии и в целом на Балканах.

Конечная цель США заключается в том, чтобы Европа и Россия понесли потери. Это в большей степени соответствует глобальной стратегии и гегемонистским интересам Америки. Сейчас Соединенные Штаты видят в Европе две пороховые бочки. Одна уже взорвалась, превратившись в вооруженный конфликт, а вторая вот-вот взорвется. По мнению Вашингтона, кризис в Европе даст США массу преимуществ и откроет благоприятные перспективы.