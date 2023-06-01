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ТАСС

Дума уточнила полномочия Роскосмоса как собственника имущества подведомственных ГУПов

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Штаб-квартира госкорпорации "Роскосмос"
Штаб-квартира госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

Речь идет о закреплении за госкорпорацией полномочий собственника в отношении подведомственных ей государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регламентирующий реализацию полномочий госкорпорации "Роскосмос" как собственника имущества государственных унитарных предприятий (ГУП), а также функции учредителя и собственника имущества федеральных государственных учреждений. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон закрепляет за корпорацией полномочия по осуществлению прав собственника имущества предприятий корпорации, а также функций учредителя и прав собственника имущества федеральных государственных учреждений корпорации в отношении таких предприятий и учреждений, которые предлагается сохранить в действующей организационно-правовой форме. Организации, в отношении которых Роскосмос будет реализовывать такие полномочия, предлагается определять решением президента или правительства РФ.

Документом устанавливается, что в случае осуществления госкорпорацией деятельности в качестве управляющей организации, которой переданы полномочия исполнительного органа другого юридического лица, доверительного управляющего (за исключением ГУПов и федеральных госучреждений), к Роскосмосу применяются положения Гражданского кодекса РФ, установленные для коммерческих организаций.

Как пояснил ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, речь идет о закреплении за Роскосмосом полномочий собственника в отношении подведомственных корпорации государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений. По словам Гаврилова, это необходимо для того, чтобы корпорация могла принимать решения при распоряжении собственными активами, выработке единой стратегии развития и реализации государственной политики в области космической деятельности. 

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