Макрон: Путин пробудил НАТО мощнейшим разрядом электрошока

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в Братиславе с речью об актуальных вопросах безопасности, сообщает Le Point. По его словам, начав спецоперацию на Украине, Путин "пробудил" НАТО мощным разрядом электрошока. Теперь обязанность альянса — усилить помощь ВСУ и не дать времени работать на Россию.

Президент Франции выступил в Братиславе с речью о вопросах региональной безопасности. И это накануне заседания Европейского политического сообщества.

Единство, поддержка Украины и европейского суверенитета. В Словакии Эммануэль Макрон попытался успокоить своих восточноевропейских коллег, которые опасаются, что для более скорого завершения конфликта России пойдут на уступки. Около полудня глава государства выступил с речью на форуме GLOBSEC (став первым французским президентом — участником), посвященном вопросам региональной безопасности, за месяц до саммита НАТО в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля. Лидеры и главы правительств стран Североатлантического альянса должны будут подтвердить свою политическую и военную поддержку Украины, которая уже 15 месяцев страдает от российской спецоперации, также тревожащей соседние державы, ранее входящие в состав Советского Союза.

Вот что следует запомнить из выступления Эммануэля Макрона в эту среду.

"Надежные" гарантии безопасности Украине

Эммануэль Макрон подтвердил, что Запад должен предоставить Украине конкретные и надежные гарантии безопасности, проявив гораздо большую амбициозность, чем прежде. "Это станет предметом коллективных обсуждений в ближайшие недели, до начала саммита НАТО в июле в Вильнюсе", — заявил президент Франции. По его словам, "Украина сегодня защищает Европу". Она "оснащена таким количеством вооружений", что в интересах Запада предоставить ей "надежные гарантии безопасности на многосторонней основе".

Расширение Евросоюза

Что касается европейского вопроса, Эммануэль Макрон призвал ЕС пересмотреть политику управления и создать несколько форматов, чтобы отреагировать на стремление восточноевропейских и балканских стран вступить в блок. "Это единственный способ ответить на законное желание Западных Балкан, Молдавии и Украины присоединиться к Европейскому Союзу и сохранить геополитическую эффективность", — заявил он накануне саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, в котором примут участие 47 стран.

"Европейский Союз не имел целью расширение границ ..., поэтому нам очень важно это уяснить. Да, он должен расширяться и модернизироваться, он, несомненно, должен быть инновационным, чтобы существовать в нескольких форматах", — отметил президент, призвав сделать ЕС "великой демократической державой, разнообразной, но единой".

Оборона Европы

По словам Эммануэля Макрона, "европейская оборона" — "опора Европы внутри НАТО" — необходима, чтобы заслуживать доверие в долгосрочной перспективе. Глава государства призвал европейцев выстроить "способность наносить глубинные удары" и покупать оружие собственного производства. "Мы, европейцы, в будущем должны обладать собственной обороной и взять на себя ответственность за соседние регионы", — сказал он на форуме GLOBSEC в Братиславе. "Наша география не изменится", "Россия останется Россией с теми же границами" и "нам нужно построить пространство", которое "позволит нам мирно, без всякой наивности сосуществовать с будущей Россией", сказал он.

Путин пробудил НАТО

Эммануэль Макрон, который в 2019 году пришел к выводу, что НАТО переживает "смерть мозга", заключил, что президент России Владимир Путин "пробудил альянс мощнейшим разрядом электрошока", когда ввел войска на Украину. "Сегодня нам нужно всеми силами помочь Украине провести эффективное контрнаступление", — заявил он. "Это важно. Это то, что мы делаем. Мы должны усилить помощь, потому что в ближайшие месяцы на карту поставлена ​​ возможность мирного и прочного урегулирования", — добавил французский лидер.

"Нам нужно сделать это контрнаступление чем-то заслуживающим доверия... Может быть, конфликт затянется, тогда мы должны будем оценить ситуацию и посмотреть, как переориентировать нашу поддержку. Но если мы ее ослабим, пойдем на прекращение огня или заморозим конфликт, время будет работать на Россию, мы должны четко понимать это", — предупредил глава государства.

Роль Евросоюза

Французский лидер заявил, что он поражен "образцовой ролью" Евросоюза. "Мы действовали слаженно, быстро и четко". По его мнению, мало кто ожидал, что ЕС способен отреагировать на ситуацию таким образом. Финансовая и военная поддержка, срочно оказанная Киеву помощь, санкции против Москвы, принятие у себя беженцев с Украины, полная реорганизация всей энергетической структуры Европы, крайне зависимой от России, за какие-то несколько месяцев, — все это было проявлениями единства и стратегической ясности ЕС. Не меньшего внимания стоит и выбор, сделанный Европой в пользу суверенитета и стратегической автономии.