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Интерфакс-АВН

Макрон призывает страны Европы покупать именно европейское вооружение

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: Benoit Tessier,POOL via AP

Париж. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Европейским странам для большей независимости в сфере безопасности нужно отдавать приоритет закупкам произведенного в ЕС вооружения, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Когда я вижу страны, которые наращивают оборонный бюджет, а затем - массово закупают неевропейские вооружения, то говорю им: вы сами себе создаете проблемы на будущее", - сказал он во время выступления на саммите Globsec в Братиславе.

"Мы должны воспользоваться сложившейся сейчас ситуацией, чтобы больше покупать именно европейского вооружения", - уверен Макрон.

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Страны
Франция
Проекты
Евросоюз
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