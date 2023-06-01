Макрон призывает страны Европы покупать именно европейское вооружение

Париж. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Европейским странам для большей независимости в сфере безопасности нужно отдавать приоритет закупкам произведенного в ЕС вооружения, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Когда я вижу страны, которые наращивают оборонный бюджет, а затем - массово закупают неевропейские вооружения, то говорю им: вы сами себе создаете проблемы на будущее", - сказал он во время выступления на саммите Globsec в Братиславе.

"Мы должны воспользоваться сложившейся сейчас ситуацией, чтобы больше покупать именно европейского вооружения", - уверен Макрон.