Белый дом прокомментировал удары Украины по России

Как подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Киев заверял Вашингтон, что не будет использовать американские вооружения для ударов внутри России

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. США не поощряют украинские атаки по территории России, поскольку не хотят эскалации конфликта. Об этом заявил в среду в эфире телеканала CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, позиция США "неизменна с самого начала конфликта", Вашингтон "отчетливо в частных беседах и в публичном поле заявлял, что не поддерживает украинские атаки по российской территории". "Мы заявляем, что не способствуем и не поощряем атаки внутри России, поскольку не хотим, чтобы эта война распространилась <...>", - заявил он.

Как отметил представитель Белого дома, "война против США или НАТО принесла бы страдания по всей Европе". "Поэтому мы не хотим эскалации", - продолжил он. При этом, как Кирби подчеркнул, после того как украинцы получают поставляемое США оружие, "они сами решают, что с ним делать".

"Они заверяли нас, что не будут использовать наши вооружения для ударов внутри России. Но, как только оно попадает к ним, оно принадлежит им", - подытожил Кирби.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получили незначительные повреждения.