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Военное обозрение

Американский посол в Нью-Дели: Вашингтон рассчитывает на вступлении Индии в «НАТО Плюс»

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты в противостоянии с Китаем делают ставку на региональные государства, которые одно за другим вовлекают в сферу своих военно-политических интересов. Для усиления своего влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон старается перетянуть на свою сторону страны, которые по той или иной причине, часто исторически, имеют определенную напряженность в отношениях с КНР. Речь идет, прежде всего, о Японии и Южной Корее, которые уже фактически находятся под военным протекторатом США.

Пока что какому-либо альянсу с Вашингтоном сопротивляется Индия, у которой из-за территориальных споров периодически возобновляются напряженные отношения с КНР. Однако вашингтонские стратеги не сдаются, пытаясь всеми способами наладить отношения с Нью-Дели, особенно в части военного сотрудничества и поставки собственных вооружений. Для США это важно еще и потому, что Индия является одним из крупнейших импортеров вооружений в мире, при этом исторически военная продукция закупается в больших объемах в России.

Резко менять политический курс в угоду интересам США индийское руководство явно не намерено. Но американцы не были бы собой, если бы не изобрели очередную «хитрость», чтобы хотя бы начать взламывать сопротивление Нью-Дели.

И вот уже американский посол в Нью-Дели Эрик Гарсетти в интервью индийскому каналу WION радостно сообщил, что Индия все-таки рассматривает вопрос если не прямого вступления в Североатлантический альянс, то как минимум начала сотрудничества в формате «НАТО плюс». Посол не объяснил, но речь, видимо, идет о получении Индией так называемого статуса партнера НАТО. Таковой, кстати, в июне 2020 года получила Украина.

Мы углубили наше сотрудничество в области обороны, невообразимое 30-40 лет назад. Мы сближаемся с Индией даже больше, чем с некоторыми из наших ближайших союзников, чтобы обеспечить ее безопасность

— заявил американский дипломат.

Посол напомнил, что Нью-Дели уже входит в так называемый четырехсторонний стратегический диалог по вопросам безопасности США, Индии, Японии и Австралии QUAD. Официальная цель QUAD — развитие партнерства в сфере безопасности на основе общих ценностей и интересов, но на практике основная задача альянса состоит в сдерживании Китая.

Инициатором обсуждения вопроса о необходимости вступления Индии в НАТО стал комитет Конгресса США по стратегическому сдерживанию Коммунистической партии Китая (КПК). В недавнем докладе комитета, посвященном дальнейшей стратегии противостояния «агрессии КПК и обеспечению безопасности Тайваня», конгрессмены предложили продолжить укрепление связей с Индией, вплоть до вступления этого южноазиатского государства в Североатлантический альянс.

Рекомендация комитета Конгресса поступила за месяц до запланированного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, во время которого этот вопрос наверняка будет включен в переговорную повестку на высшем уровне.

При этом американский посол фактически ушел от ответа, как в Вашингтоне относятся к тому, что Индия не поддерживает антироссийские санкции Запада и отказывается осуждать военные действия РФ на Украине. Дипломат лишь отметил, что украинский конфликт повлиял на Индию в экономическом плане и пообещал «продолжить переговоры на эту тему».

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Австpалия
Индия
Китай
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Тайвань
Украина
Япония
Проекты
2020-й год
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