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ТАСС

Макрон: РФ использует информационное поле для продвижения позиций эффективнее, чем Запад

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Президент Франции считает, что Москва использует информационное поле, "чтобы играть на усталости от войны и ослаблять поддержку Украины"

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия использует информационное поле для продвижения своих позиций гораздо более эффективно, чем Запад. Такое мнение он высказал в среду на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

По его оценке, "Россия использует информационное поле для того, чтобы играть на усталости от войны и ослаблять поддержку Украины".

"Это происходит через социальные сети, и эти социальные сети используются сегодня Россией гораздо более эффективно, чем это делаем мы", - считает французский лидер. 

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Страны
Россия
Украина
Франция
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