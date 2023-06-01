Макрон: РФ использует информационное поле для продвижения позиций эффективнее, чем Запад

Президент Франции считает, что Москва использует информационное поле, "чтобы играть на усталости от войны и ослаблять поддержку Украины"

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия использует информационное поле для продвижения своих позиций гораздо более эффективно, чем Запад. Такое мнение он высказал в среду на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

По его оценке, "Россия использует информационное поле для того, чтобы играть на усталости от войны и ослаблять поддержку Украины".

"Это происходит через социальные сети, и эти социальные сети используются сегодня Россией гораздо более эффективно, чем это делаем мы", - считает французский лидер.