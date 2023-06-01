Уничтожен последний боевой корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

Последний боевой корабль Военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко» уничтожен Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом 31 мая сообщило Минобороны РФ.

«29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», — говорится в сообщении.

Средний десантный корабль проекта 773 «Юрий Олефиренко» был заложен в 1970 году в польском Гданьске, в 1971-м был принят в состав Военно-морского флота СССР. С 1996 года корабль числился в ВМС Украины. До 2016 года судно носило название «Кировоград».

Ранее, 30 мая, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за май составили свыше 16 тыс. военнослужащих. По его словам, были уничтожены 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки перехватили три ракеты Storm Shadow, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В тот день он также рассказал об ударе по аэродромам ВСУ российских войск высокоточным оружием воздушного базирования. В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.