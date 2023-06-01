Saab поставит прицелы и системы управления огнем для ББМ CV-90 ВС Словакии

ЦАМТО, 31 мая. Шведская Saab 25 мая объявила о подписании с компанией BAE Systems Hagglunds контракта на поставку систем прицеливания и управления огнем для оснащения ББМ CV-90, заказанных ВС Словакии в конце 2022 года.

Стоимость заказа составляет около 900 млн. шведских крон. Поставки оборудования планируется реализовать в течение 2023-2029 гг. Работы будут выполняться как в Швеции, так и в Словакии.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку в рамках межправительственного соглашения 152 БМП CV-9035 Mk.4 Министерство обороны Словакии заключило с компанией BAE Systems в июне 2022 года. Стоимость заказа составляет 1,37 млрд. долл. (1,3 млрд. евро). CV-90 будут производиться и поставляться в нескольких конфигурациях в сотрудничестве со словацкой промышленностью, включая компанию ZTS-SPECIБL в качестве основного партнера.

Из 152 бронемашин 122 ед. будут поставлены в варианте БМП. Двенадцать БМП будут выполнены в новой конфигурации для отделений с крупнокалиберными снайперскими винтовками и гранатометами. Остальные машины будут поставлены в вариантах машины управления, разведывательной машины, инженерной машины, БРЭМ, ремонтной машины. Контракт также предусматривает поставку системы обучения и тренажеров.

Новые гусеничные боевые бронированные машины войдут в состав перспективной тяжелой механизированной бригады, которая должна быть сформирована в рамках обязательств Словакии перед союзниками по НАТО. Они заменят устаревшие БМП BVP-1, BVP-2, BVP-M, БРМ BPsV "Сватава" и др.