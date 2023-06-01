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ЦАМТО

Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь

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Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

ЦАМТО, 31 мая. Командование ВС Финляндии 26 мая объявило о намерении властей страны предоставить дополнительную военную помощь Украине.

Президент Финляндии Саули Ниинисте принял решение по данному вопросу 25 мая по предложению правительства.

В составе 16-го пакета военной помощи, который Финляндия предоставляет Украине, будут переданы, в том числе, средства ПВО и боеприпасы. По расчетам, замена вооружений и техники, переданной в рамках данного пакета, обойдется Финляндии в 109 млн. евро.

Как заявил министр обороны Антти Кайкконен, Финляндия продолжит поддерживать Украину вместе со своими зарубежными партнерами. Общая стоимость всех переданных Финляндией на данный момент Украине пакетов военной помощи составляет около 1,1 млрд. евро.

Традиционно в целях обеспечения надежной доставки техники к месту назначения, МО Финляндии не раскрывает подробности о пакете помощи, способе и сроках поставки. При принятии решения о дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и возможности ВС Финляндии.

Президент Украины В.Зеленский на странице в Twitter выразил благодарность правительству Финляндии, заявив, что содержание последней партии было согласовано во время его недавнего визита в Хельсинки.

Как сообщал ЦАМТО, власти Финляндии оказывают военную помощь Украине с февраля 2022 года. В нее, в частности, вошли БТР XA-185 с колесной формулой 6x6, три бронированные машины разминирования на шасси "Леопард-2", артиллерийские системы, 23-мм зенитные установки, противотанковые гранатометы М72, 12,7-мм пулеметы, 5,65-мм штурмовые винтовки, противотанковые гранатометы, различные боеприпасы, бронежилеты, композитные шлемы, медицинское оборудование, рационы питания и т.д.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Продукция
Leopard-2
M72 LAW
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