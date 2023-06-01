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Военное обозрение

Литва приняла решение о закупке польских переносных зенитных комплексов GROM

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Источник изображения: topwar.ru

Литва закупает польские переносные зенитные ракетные комплексы Grom, соглашение подписано в ходе визита в Польшу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса. Об этом сообщает пресс-служба польского Минобороны.

Глава литовского военного ведомства посетил Польшу с официальным визитом и провел переговоры со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы помощи Украине, а также закупку Литвой польских ПЗРК Grom. Подробности сделки не раскрываются, подписи под соглашением поставлены, все это обойдется Вильнюсу в 20 млн. евро.

Литва заключила соглашение с Польшей о закупке зенитного оружия Grom на сумму более 20 млн евро

- заявил Анушкаускас по итогам встречи.

Кроме того, Польша и Литва договорились о долгосрочном сотрудничестве в рамках противостояния России, а также обговорили свои позиции в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле.

Стоит отметить, что польские ПЗРК Grom закупаются армией Литвы не в первый раз, так что новинкой они не будут. В 2015 году Министерство обороны Польши объявило о поставке в Литву партии ПЗРК Grom. Как заявляли тогда в Польше, Литве необходима защита от "зеленых человечков", "захвативших" Крым.

Grom – переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения различных низколетящих воздушных целей, летящими со скоростью до 400 м/с на встречных курсах и со скоростью до 320 м/с – на догонных курсах. Разрабатывался в начале 90-х годов на базе советских ПЗРК "Игла" и "Игла-1". Способен поражать воздушные цели на дальности до 5,5 км и по высоте до 3,5 км.

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Страны
Литва
Польша
Россия
Украина
Продукция
Grom ПЗРК
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NATO
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