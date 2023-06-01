Работа по повышению эффективности ПВО будет продолжаться, заявил Песков

Песков: работа по повышению эффективности российской системы ПВО будет продолжаться

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Работа по повышению эффективности российской системы ПВО будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Президент России Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявил, что система ПВО при атаке беспилотников сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать, и в целом понятно, что нужно для ее уплотнения.

"Он имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения этой эффективности. И будет продолжаться работа по усовершенствованию системы ПВО. Вот что имел в виду президент", - сказал Песков в ответ на просьбу пояснить, что имел в виду Путин.