Захарова назвала "подлейшей" западную позицию по атаковавшим Москву беспилотникам

Они видят и комментируют только то, что им выгодно, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Позиция США по атаке БПЛА в Москве является "подлейшей", так как они видят и комментируют только то, что им выгодно. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция - другого нет ни слова, ни определения. Заключается она в том, что видят и комментируют они только то, что выгодно им, а это пропаганда. <...> У картины для ее полноты должно быть много деталей", - сказала она в эфире радиостанции Sputnik.

Захарова отметила, что не верит в отсутствие у международных организаций или межгосударственных объединений какой-либо информации - "это от лукавого". "Как можно вечно быть не в курсе [ситуации]? - подчеркнула Захарова. - Может, их от интернета отключили? Может, телевизор не показывает? Что происходит?". Тогда, по ее словам, такую позицию необходимо распространять на все события, а не только на удобные.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке были задействованы восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получил незначительные повреждения.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов во вторник утверждала, что американская сторона не поддерживает осуществление Украиной атак на территории России с использованием произведенных США вооружений. По версии Жан-Пьер, Вашингтон доводит это до сведения Киева и публично, и в частном порядке. Пресс-секретарь Белого дома также отмечала, что США якобы собирают информацию о произошедшем.