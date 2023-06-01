Хабаровские багги "Ерофей" передали в зону СВО после доработки

Транспорт ранее испытывали на полигонах Восточного военного округа

ХАБАРОВСК, 31 мая. /ТАСС/. Доработанную модель багги "Ерофей", выпуск которых наладило хабаровское предприятие, направили на фронт. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов в ходе расширенного заседания правительства региона.

"При поддержке правительства края хабаровское предприятие освоило выпуск автовездеходов багги. Сегодня для нужд СВО передали пять багги", - сказал Романов.

В Хабаровске запущено единственное на Дальнем Востоке производство багги. При выходе на полную мощность планируется производить до 20 единиц в месяц. Транспорт планируется поставлять лесоохране, охотнадзору, спасательным службам, а также снабжать машинами бойцов в зоне специальной военной операции. Транспорт испытывали на полигонах Восточного военного округа. В феврале образцы багги представили вице-премьеру - полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу.

Накануне глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время прямого эфира в соцсетях сообщил, что багги будут испытываться военнослужащими уже в полевых условиях. Губернатор уточнял, что под выпуск багги построен цех, сейчас завершается проектирование сборочного цеха. В этом году планируется начать серийное производство.

Хабаровский производитель багги стал первым резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая".