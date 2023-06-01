ВВС Ирака могут приобрести истребители JF-17 "Тандер"

ЦАМТО, 31 мая. ВВС Ирака находятся в продвинутой стадии переговоров в рамках процедуры приобретения 12 легких истребителей JF-17 "Тандер" версии Блок.3 производства Chengdu Aircraft Corporation (CAC) / Pakistan Aeronautical Complex (PAC).

Как сообщает Scramble.nl со ссылкой на сообщения в нескольких социальных сетях, стоимость потенциального контракта составляет 664 млн. долл.

Издание напоминает, что впервые Багдад проявил интерес к JF-17 в 2020 году, когда 14 июля посол Ирака в Пакистане Хамид Аббас Лафта посетил предприятие PAC в Камре. В рамках визита ему подарили макет самолета.

В октябре того же года командующий ВВС Ирака Шихаб Джахид Али Шакарчи также посетил данный авиационный комплекс. Кроме того, командующий посетил штаб-квартиру ВВС Пакистана в Исламабаде Представленные по итогам визита фотоматериалы свидетельствовали о явном интересе к JF-17.

Во многих аккаунтах в социальных сетях еще в сентябре 2021 года сообщалось, что заключен твердый контракт на закупку JF-17 "Тандер". Тем не менее, издание Scramble.nl не подтверждает контракт, отмечая при этом, что сейчас переговоры действительно находятся "в продвинутой стадии".

Издание также напоминает, что неделю назад ВВС Ирака заявили о заинтересованности в приобретении многоцелевого истребителя "Рафаль" французской Dassault. По мнению Scramble.nl, "две сделки не обязательно исключают друг друга".

Некоторые СМИ ранее сообщали, что в оборонном бюджете Ирака на 2023 финансовый год заложены ассигнования на закупку 14 истребителей "Рафаль" на сумму 3,2 млрд. долл. Отмечалось, что для оплаты самолетов будут использованы дополнительные средства из доходов от продажи нефти (они не входят в официально утвержденный оборонный бюджет).