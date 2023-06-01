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ТАСС

Борисов сообщил о планах создать в 2026 году завод по серийному производству спутников

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Евгений Биятов/ POOL/ ТАСС

Как заявил гендиректор Роскосмоса, нужно серийно выпускать около 250 спутников в год

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Завод по серийному производству космических аппаратов должен быть создан в России в 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Не нужно изобретать велосипед, нужно строить завод в России, чтобы иметь производственный актив на рубеже 2025-2026 года, чтобы можно было серийно выпускать около 250 спутников в год, что сейчас нам и нужно", - приводит его слова пресс-служба госкорпорации.

По словам главы Роскосмоса, основное направление стратегии и техполитики госкорпорации в среднесрочной и долгосрочной перспективе - формирование многоспутниковых группировок и переход от ручной сборки аппаратов к серийному производству с применением автоматизации. Такой переход, отметил он, требует современного унифицированного производства.

На заседании Совета молодых ученых и специалистов Роскосмоса, в котором принял участие Борисов, были представлены инженерно-технические проекты и инициативы, связанные с проектированием Российской орбитальной станции и реализации российской лунной программы.

В рамках заседания был представлен проект положения об инновационных проектах молодых работников, который поможет привлекать молодых специалистов к созданию перспективного технического задела, а также развитию их компетенций сотрудников с возможностью перенимания опыта старших коллег. "Юрий Борисов поручил проработать вопрос финансирования наиболее перспективных проектов молодежи", - отметили в госкорпорации. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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1 комментарий
№1
01.06.2023 06:35
Завод по производству спутников построят и деньги освоят, вот только заводы по производству комплектующих для спутников так и останутся в далёких планах....
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