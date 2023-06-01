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Названо количество строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ России

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Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022
Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет строительство и ремонт 62 кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) России. Количество кораблей назвал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Министерстве обороны во вторник, 30 мая, передает ТАСС.

«Корпорация ведет строительство и ремонт 62 кораблей в интересах Военно-морского флота», — сказал министр.

Ранее в мае ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что ВМФ России получит вторую серийную атомную подводную лодку проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Красноярск» в конце 2023 года или начале 2024-го.

В том же месяце стало известно, что судостроительное предприятие «Северная верфь» передало ВМФ России новейший корвет с управляемым ракетным вооружением «Меркурий» проекта 20380. Корвет стал пятым кораблем этого проекта, построенным на «Северной верфи».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
20380 Корвет-1
885 Ясень
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