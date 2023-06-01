Названо количество строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ России

Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет строительство и ремонт 62 кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) России. Количество кораблей назвал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Министерстве обороны во вторник, 30 мая, передает ТАСС.

«Корпорация ведет строительство и ремонт 62 кораблей в интересах Военно-морского флота», — сказал министр.

Ранее в мае ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что ВМФ России получит вторую серийную атомную подводную лодку проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Красноярск» в конце 2023 года или начале 2024-го.

В том же месяце стало известно, что судостроительное предприятие «Северная верфь» передало ВМФ России новейший корвет с управляемым ракетным вооружением «Меркурий» проекта 20380. Корвет стал пятым кораблем этого проекта, построенным на «Северной верфи».