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ТАСС

Ростех на выставке "Комплексная безопасность" впервые покажет робота-сапера

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Генеральный директор АО "ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов
Генеральный директор АО "ВНИИ "Сигнал" Владимир Пименов.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы"

В госкорпорации сообщили о готовности производителя начать поставки в 2023 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Ростех на выставке "Комплексная безопасность - 2023" презентует роботизированную машину разминирования, сообщили в среду в пресс-службе госкорпорации.

"Ростех продемонстрирует новейшие отечественные разработки на XIV международном салоне "Комплексная безопасность". Премьерой выставки станет роботизированная машина разминирования, поставки которой производитель готов начать уже в текущем году", - сказали в госкорпорации.

Там указали, что робот-сапер создан в инициативном порядке двумя предприятиями холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) - АО "Ковровский электромеханический завод" (КЭМЗ) и ВНИИ "Сигнал". "Техника предназначена для обнаружения и ликвидации противопехотных мин, в качестве рабочего органа в машине используется цепной молотковый трал. Наличие цельнонаполненных колес и накидных гусениц значительно увеличивают проходимость и стойкость этой машины. Особенность техники в том, что она может управляться как водителем в кабине, так и оператором дистанционно, на расстоянии до 1 километра", - рассказали в госкорпорации.

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева, данная разработка будет показана впервые. "Она создана на базе мини-погрузчика Ant-1000, достаточно проста, неприхотлива, имеет невысокую цену. Эта техника будет очень полезна в новых регионах РФ, куда благодаря нашим бойцам рано или поздно вернется полноценная мирная жизнь, прежде чем начинать восстановительные работы, надо будет избавить местность от "подарков", оставленных противником. Возможность дистанционного управления техникой сделает рисковую работу саперов более безопасной, первую партию машин разминирования "Высокоточные комплексы" готовы поставить уже в текущем году", - добавил представитель госкорпорации.

На экспозиции Ростеха свои изделия презентуют также "Росэлектроника" и "Швабе".

"Росэлектроника" покажет образцы спецтехники для МЧС - машины связи на шасси "Камаза" и УАЗ "Профи". "При помощи этих разработок можно организовать штаб для координации действий спасателей в зоне чрезвычайной ситуации и проводить разведку на местности", - отметили в Ростехе.

"Швабе" в рамках салона презентует передовое оборудование для гражданской обороны и обеспечения безопасности. На стенде холдинга можно будет увидеть комплекс для досмотра с тепловизором, систему видео-тепловизионного мониторинга и аналитики и другие изделия.

Международная выставка-салон "Комплексная безопасность" посвящена техническим аспектам обеспечения безопасности общества и государства. Основные ее мероприятия пройдут на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Кубинке с 31 мая по 3 июня 2023 года. 

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КЭМЗ
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