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Известия.ru

Доля отечественных самолетов и вертолетов увеличится в парке авиакомпаний РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Минпромторг: доля отечественных самолетов и вертолетов увеличится в парке авиакомпаний РФ

Минпромторг России 31 мая сообщил об увеличении доли отечественных самолетов и вертолетов в парке крупнейших российских авиакомпаний.

Так, в отчете ведомства к итоговой коллегии по 2022 году, который есть в распоряжении «Известий», сказано, что до конца текущего года доля отечественных самолетов в парке крупнейших российских авиакомпаний увеличится до 15%, вертолетов — до 88%.

24 мая стало известно, что Минпромторг предложил увеличить количество планируемых к поставке до 2030 года российских вертолетов на треть от утвержденных летом 2022-го объемов.

В одобренной летом 2022 года комплексной программе сообщалось, что к поставке планируется 764 вертолета. Таким образом, теперь объем поставки вырастет примерно до 1018 машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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1 комментарий
№1
01.06.2023 06:29
Все планы Минпромторга характеризуется двумя словами " скоро будет"....
Сроки постоянно переносятся, появляются новые причины и оправдания, но главное деньги им нужно давать сейчас и побольше....
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