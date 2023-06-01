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ЦАМТО

ИМЗ начинает проект масштабной модернизации производства

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Ижевский механический завод (ИМЗ)
Ижевский механический завод (ИМЗ).
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 31 мая. АО "Ижевский механический завод" начинает проект масштабной модернизации и развития производственных мощностей предприятия, что позволит значительно нарастить выпуск продукции и обеспечить своевременное выполнение гособоронзаказа.

В ходе модернизации предусмотрена закупка более 50 ед. оборудования для производственных дивизионов. На заготовительно-металлургическом производстве будет существенно расширен и обновлен участок для термообработки заготовок и деталей. На производство спецтехники планируют закупить новые токарные станки с ЧПУ, фрезерные обрабатывающие центры, автоматическую промывочную установку, а также провести ремонт линий цинкования, фосфатирования, хромирования, закупить окрасочные и сушильные камеры для обеспечения качественных гальванических и лакокрасочных покрытий.

Более пяти единиц измерительного и контрольного оборудования будут приобретены для Департамента управления качеством, что позволит повысить качество контроля материалов, геометрических параметров и свойств деталей на различных этапах технологических процессов. Предусмотрено проведение ремонта в производственном корпусе.

"Благодаря закупке новой техники ИМЗ сможет вдвое нарастить выпуск отдельных деталей и видов продукции, чтобы обеспечить своевременное выполнение ГОЗ и непрерывность производственного процесса в случае выхода из строя критичного оборудования, – отметил временный управляющий директор АО "Ижевский механический завод" Валентин Каргин.

С расширением станочного парка на ИМЗ появятся более 50 новых рабочих мест, которые обеспечат работу более 150 рабочим основного производственного персонала. В случае корректировки плана производства новое оборудование может быть использовано для выпуска других изделий.

Ижевский механический завод активно модернизирует предприятие: за последние 10 лет в развитие производства было вложено более 5 млрд. руб. ИМЗ в полной мере обеспечен гособоронзаказом по направлениям спецтехники и производства боевых пистолетов, а также продолжает развивать выпуск оружейной продукции гражданского назначения: охотничьих ружей, пневматических винтовок и пистолетов, травматического оружия, оружия самообороны, компрессоров и других изделий.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Гособоронзаказ
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