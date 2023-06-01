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ИноСМИ

Клин клином вышибают. Путин мощно ответил на военные провокации НАТО

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Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

Sohu: ответ Путина на провокации Запада в стиле "око за око" встревожил страны НАТО

Помощь НАТО Украине и развертывание ядерного оружия США в Европе вынудили Россию ответить в стиле "око за око", пишет пользователь Sohu. Она приняла меры и показала, что не дрогнет перед лицом Запада, чем вызвала явное беспокойство у Североатлантического альянса.

Несколько дней назад, после того, как министры обороны РФ и Белоруссии подписали соответствующие документы, официально началась передача Минску российского ядерного оружия. Это событие привлекло большое внимание и стало причиной озабоченности международного сообщества. Одновременно с этим в Европе стартовали крупнейшие учения ВВС, для участия в которых 14 стран НАТО отправили 150 истребителей. Москва мощно отреагировала на это.

В Белоруссии будет развернуто ядерное оружие

Согласно сообщениям СМИ, недавно (25 мая 2023 года, — Прим. ИноСМИ) Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соглашение о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии. В настоящее время Москва уже начала передачу соответствующих вооружений Минску.

Белорусский чиновник Александр Вольфович (Александр Вольфович — генерал-лейтенант, госсекретарь совета безопасности Белоруссии, — Прим. ИноСМИ) прямо заявил, что именно давление западных стран привело Белоруссию к выводу, что обеспечить собственную безопасность она может только за счет размещения ядерного оружия. Он предупредил, что США и ЕС лучше не "переступать красную линию", ​​иначе они столкнутся с невообразимо тяжелыми последствиями.

В марте этого года президент России Владимир Путин официально заявил, что развернет атомное оружие на белорусской территории. После этого военные РФ начали обучение персонала из соседней страны и помогали ей строить хранилище для ядерного оружия. Сообщается, что направленное Москвой ядерное оружие представляет собой оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" (этот комплекс — не атомное оружие сам по себе, а система, способная нести ядерные боеголовки, — Прим. ИноСМИ). Более того, истребители Су-25 будут модифицированы, чтобы нести ядерные боеприпасы.

Это решение Кремля тесно связано с недавно сложившейся ситуацией. Во-первых, Великобритания пообещала поставить Украине бомбы с обедненным ураном. Как только снаряды окажутся на поле боя, они окажут серьезное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. Путин сказал, что Москва обязательно примет контрмеры.

Во-вторых, размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии — это "око за око", ответ Москвы на действия Вашингтона. Соединенные Штаты десятилетиями развертывали атомное оружие на территории своих союзников по НАТО и в Европе, на данный момент там находятся около 150 единиц американских ядерных вооружений. Более того, ощущение кризиса у России обострило недавнее вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Белоруссия обладает важным стратегическим положением. Содержание в ней тактического ядерного вооружения поможет сдержать НАТО на восточном фланге и одновременно укрепить безопасность Минска. Можно сказать, что эта мера помогает убить двух зайцев одним выстрелом.

Начались крупнейшие учения ВВС в Европе

Когда Белоруссия объявила об этой новости, многие государства НАТО были шокированы и решили провести масштабные учения ВВС в Северной Европе. Как передают СМИ, эти маневры называются "Арктический вызов 2023" (Arctic Challenge 2023) и продлятся 12 дней. Всего в них примут участие 14 стран, включая США, Великобританию и Германию, — а это 3 тысячи военнослужащих и 150 боевых самолетов. Норвегия даже специально направила истребитель F-35 для проверки возможности проведения совместных операций самолетами четвертого и пятого поколений.

В этой связи российские военные эксперты заявили, что, учитывая сложившуюся ситуацию, эти учения, очевидно, направлены на устрашение Москвы. В последнее время НАТО часто устраивает военные мероприятия, не только усиливая свое присутствие на границах с РФ, но и угрожая сформулировать целый план борьбы с ней. Впервые со времен холодной войны альянс заговорил о появлении такого проекта, и он будет покрывать все аспекты логистики и боевых операций. Хотя НАТО заявляет, что это лишь "план обороны", реальная его цель очевидна — ослабить Россию.

Россия отвечает в стиле "клин клином вышибают"

Как все мы знаем, после вступления Финляндии в НАТО протяженность границы между Россией и альянсом увеличилась вдвое. Российские эксперты уже объявили, что целью учений НАТО, очевидно, является Москва. С таким количеством самолетов, задействованных в маневрах, нет сомнений, что они будут угрожать безопасности России. Но не стоит забывать, что последняя обладает самой крупными военными силами в Арктике и способна оперативно реагировать на угрозы, возникающие в регионе.

Пока страны НАТО проводят столь масштабные военные мероприятия, Россия, естественно, не будет сидеть сложа руки. Недавно ВС РФ провели учения на северо-западе. Бомбардировщик Су-24 отработал маневры по уничтожению надводных и береговых целей противника. Кроме того, российские военные запустили крылатые ракеты "Калибр" для отработки ударов по групповым объектам. Все это можно охарактеризовать как "клин клином вышибают", и целью таких действий, естественно, является НАТО. Москва также послала недвусмысленный сигнал: если альянс перейдет "красную линию", Россия не отступит ни на шаг.

Автор: Зацикленные азиатские видео

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Белоруссия
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1 комментарий
№1
01.06.2023 18:29
Цитата, q
Более того, истребители Су-25 будут модифицированы, чтобы нести ядерные боеприпасы.
Для безграмотных "журналюг" - Су-25 это не истребитель и никогда им не был!!!
Су-25 — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя.

Вызывает вопрос, почему для доставки тактических ядерных боеприпасов выбрали дозвуковой штурмовик, а не сверхзвуковые бомбардировщики Су-24М3 или многоцелевые Су-30СМ, но это возможно просто отвлекающий маневр для НАТО, пусть охотятся на Су-25, а "специальные"  БЧ прилетят на чем-то другом.....
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