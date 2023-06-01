ОСК впервые представит патрульный катер проекта МС001 на XIV Международном салоне "Комплексная безопасность"

ЦАМТО, 31 мая. Впервые АО "ОСК" представит на Международном салоне "Комплексная безопасность" (31 мая-3 июня, КВЦ "Патриот") натурный образец катера проекта МС001, построенный на Рыбинском судозаводе "Вымпел" (входит в состав ОСК).

Гости и участники мероприятия смогут ознакомиться с катером на стенде Объединенной судостроительной корпорации. Судно предназначено для патрулирования и служебно-разъездных функций, проведения поисково-спасательных работ во внутренних водах и территориальном море. Шестиметровый катер водоизмещением 1350 кг рассчитан на экипаж из четырех человек. Корпус изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, кокпит и консоль – из полимерного композиционного материала. Судно оснащено современной системой навигации и связи.

"В числе главных приоритетов – надежность и неприхотливость в обслуживании, а также достойный уровень комфорта для экипажей и быстроходность – катер будет способен развивать скорость до 75 км/ч. Ну и конечно учитывается возможность развертывания быстрого и крупносерийного строительства по конкурентным ценам", – рассказал о проекте генеральный директор ОА "ОСК" Алексей Рахманов в интервью журналу "Гражданская защита", июньский номер которого посвящен салону "Комплексная безопасность".

Технический проект МС001 был создан ЦМКБ "Алмаз" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). Рабочая конструкторская документация разработана отделом перспективного судостроения ССЗ "Вымпел".

На стенде Объединенной судостроительной корпорации также будет представлена модель универсальной цифровой платформы "Добрыня", разработанная для создания маломерных катеров с размерениями от 12 до 30 м и возможностью параметрических измерений характеристик катера. Технический проект и рабоче-конструкторская документация разработаны на ПСЗ "Янтарь" (входит в ОСК).

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".