В КНР призвали США «исправить ошибки» для встречи глав минобороны

Минобороны КНР: США должны создать условия для встречи глав оборонных ведомств двух стран

Вашингтон должен исправить свои ошибки и создать подходящие условия для встречи глав минобороны США и Китая. Об этом 31 мая заявил журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства КНР Тан Кефей.

«В настоящее время США должны продемонстрировать свою искренность, исправить свои ошибки и создать необходимые условия и атмосферу для общения и обменов между двумя сторонами», — приводит его слова пресс-служба китайского минобороны.

Тан Кефей отметил, что Пекин придает большое значение китайско-американским отношениям в оборонной сфере, контакты между военными двух государств не прерывались.

При этом он подчеркнул, что именно американская сторона ответственна за сложности в обмене мнениями между Соединенными Штатами и КНР.

«С одной стороны, США постоянно говорят, что хотят укрепить связь, а с другой — игнорируют опасения Китая и искусственно создают препятствия, серьезно подрывая взаимное доверие», — указал Тан Кефей.

30 мая Пекин отклонил просьбу Вашингтона о встрече главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Китая Ли Шанфу на ежегодном форуме по безопасности в Сингапуре. Как отмечается в материале агентства Reuters, отказ является «новым признаком напряженности в отношениях между державами».

До этого, 11 мая, Financial Times со ссылкой на источники писала о том, что встреча Остина с его китайским коллегой в Сингапуре маловероятна из-за американских санкций против главы минобороны КНР. Источники газеты утверждали, что не видят перспектив отмены санкций против главы китайского оборонного ведомства.

5 мая агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон пытается добиться встречи министра обороны Ллойда Остина с его коллегой из КНР Ли Шанфу. При этом указывалось, что встреча с китайским министром обороны в любом случае «будет неловкой для обеих сторон», поскольку США ввели санкции против Ли еще в 2018 году.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает его посещение официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.