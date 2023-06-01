Войти
ТАСС

Ученый Стэнфордского университета Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю

648
0
0
Летчики ВМФ США рассказывают о своих встречах с НЛО
Летчики ВМФ США рассказывают о своих встречах с НЛО.
Источник изображения: © Youtube / 60 Minutes

Гарри Нолан предположил, что люди, вероятно, сталкивались с ними, но не заметили ничего необычного

ТАСС, 31 мая. Ученый-иммунолог из Стэнфордского университета Гарри Нолан в ходе конференции "Пентагон, внепланетный разум и потерпевшие крушение НЛО" выразил уверенность в том, что инопланетяне уже посещали Землю и по-прежнему находятся на планете. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Mail.

По ее данным, Нолан назвал "стопроцентной" вероятность того, что пришельцы уже посещали Землю, а также предположил, что люди, вероятно, сталкивались с ними, но не заметили ничего необычного.

"Они [инопланетяне] появляются и говорят, кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что смотрит", - приводит Daily Mail слова ученого. Нолан также заявил, что сделал свои выводы на основании общения с человеком, занимающимся "сбором исходных данных", а также с теми, кто работает над "обратным проектированием потерпевших крушение летательных аппаратов".

Гарри Нолан - иммунолог в Стэнфордском университете, номинант на Нобелевскую премию. Он проводил эксперименты по анализу материалов, которые, предположительно, были выброшены за борт при визитах НЛО. Помимо этого, Нолан занимался при ЦРУ изучением так называемого гаванского синдрома, от которого в последние годы страдали сотни американских госслужащих и который характеризуется приступами тошноты, головной болью и головокружением. Предполагалось, что "противники США" использовали "направленную энергию" против пострадавших, однако в 2022 году аппарат директора национальной разведки США назвал эту версию "очень маловероятной". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
30.08.2013
Глобальный рынок военных вертолетов снизится
21.12.2012
Не космические зарплаты
12.04.2012
Объем экспортных продаж новых многоцелевых вертолетов в 2012-2015 гг. составит около 25 млрд долларов
22.07.2011
НИИ Стали начинает производить защитную экипировку на основе полиэтиленовой брони
13.08.2010
Иран ждать не будет
08.07.2009
Шведы пообещали наладить производство истребителей Gripen в Бразилии
11.04.2008
МО Индии в ближайшее время планирует начать тендер на закупку 312 легких вертолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 21:11
  • 3
«Предполагаемый саботаж»: на строящемся французском фрегате перерезаны кабели
  • 01.06 21:09
  • 50400
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 18:40
  • 2
Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
  • 01.06 18:29
  • 1
Клин клином вышибают. Путин мощно ответил на военные провокации НАТО
  • 01.06 18:10
  • 2476
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.06 15:59
  • 2
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 01.06 06:35
  • 1
Борисов сообщил о планах создать в 2026 году завод по серийному производству спутников
  • 01.06 06:29
  • 1
Доля отечественных самолетов и вертолетов увеличится в парке авиакомпаний РФ
  • 01.06 03:29
  • 6
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 01.06 02:52
  • 2
Легендарная «семёрка»
  • 01.06 01:57
  • 46
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 01.06 01:34
  • 1
Русский ATAK: Комплекс повышения осведомленности "КПО-А"Русский ATAK: Комплекс повышения осведомленности "КПО-А"
  • 01.06 01:27
  • 1
Лечить по-русски: в РФ начнут выпускать технику для реанимации и УЗИ
  • 01.06 01:08
  • 1
В ВСУ разочарованы американскими бронеавтомобилями International MaxxPro
  • 01.06 01:04
  • 1
Показаны кадры успешного испытания Ираном нового грузового самолета «Симорг»