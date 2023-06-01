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Военное обозрение

Показаны кадры успешного испытания Ираном нового грузового самолета «Симорг»

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Источник изображения: topwar.ru

В Иране проведены успешные летные испытания грузового самолета собственной разработки. Об этом заявил министр обороны Исламской республики бригадный генерал Мохаммадреза Аштиани, сообщает агентство IRNA.

Руководитель иранского военного ведомства представил новый самолет на собрании большого количества должностных лиц силовых структур. В числе прочих на мероприятии был и начальник штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммед Багери.

По словам руководителя иранского министерства обороны, новый самолет «Симорг» представляет собой модернизированную версию самолета своего поколения, соответствующую потребностям иранского военного ведомства и национальных авиатранспортных компаний. Самолет старались разрабатывать с учетом погодных условий Ирана, но при этом добились и его соответствия существующим международным стандартам, предъявляемым к таким самолетам.

Источник изображения: topwar.ru

Как отметил генерал, самолет «Симорг», названный в честь птицы Симорг (в русской транскрипции чаще называют «Симург») – мифического «царя всех птиц», обладает целым рядом впечатляющих характеристик, включая высокую грузоподъемность, легкость, дальность выполнения полетов, приспособленность к непростым климатическим условиям.

Ценной особенностью является и возможность взлетать и приземляться на коротких взлетно-посадочных полосах, скорость и маневренность. Министр допустил применение самолета не только в качестве грузового, но и как самолета санитарной авиации, для перевозки больных и раненых.

Таким образом, мы видим очередной успех Ирана, находящегося под западными санкциями, в самолетостроении. Ранее Иран представил новый учебно-тренировочный самолет «Йа Син».

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Страны
Иран
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1 комментарий
№1
01.06.2023 01:04
Вот его наверное Россия и будет закупать вместо неудачного ИЛ-112В...
+1
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Показаны кадры успешного испытания Ираном нового грузового самолета «Симорг»