В Новую Зеландию прибыл третий самолет БПА P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 31 мая. Командование Вооруженных сил Новой Зеландии объявило о прибытии в страну третьего (из четырех заказанных) самолета базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон".

Самолет выполнил перелет с предприятия компании Boeing в Сиэтле на авиабазу ВВС Новой Зеландии "Охакеа".

Как ожидается, четвертый и последний P-8A прибудет в страну в середине 2023 года. Все поставленные самолеты войдут в боевой состав 5-й авиаэскадрильи ВВС Новой Зеландии. Они заменят устаревшие самолеты БПА P-3K2 "Орион". На текущий момент 6 самолетов "Орион" уже сняты с вооружения.

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США одобрил поставку Новой Зеландии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 самолетов БПА P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг в апреле 2017 года. Полная стоимость заказа была оценена в сумму 1,46 млрд. долл.

В июле 2018 года правительство Новой Зеландии официально объявило о принятом решении приобрести в США 4 самолета P-8A "Посейдон" для замены 6 устаревших самолетов БПА P-3K2 "Орион", которые эксплуатируются с 1966 года.

Заказанные P-8A предназначены для патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны страны, ведения разведки и обеспечения безопасности на море, защиты ресурсов, поддержки гуманитарных и поисково-спасательных операций, реагирования на стихийные бедствия в Новой Зеландии, на Тихом океане и в других регионах, включая Антарктиду.

Самолеты будут применяться как в интересах Министерства обороны, так и других государственных структур, включая Министерство добывающей промышленности, таможню, полицию и департамент охраны природных ресурсов Новой Зеландии.

Общая стоимость новых P-8A, системы обучения и создания необходимой инфраструктуры оценивается в 2,346 млрд. новоз. долл. (около 1,6 млрд. долл. США). Проект, в частности, включает поставку двух летных тренажеров и двух ангаров, центра управления, складских помещений, помещений для обучения и технического обслуживания.

В феврале 2019 года ВМС США заключили с компанией Boeing контракт стоимостью 428,896 млн. долл. на поставку оборудования с длительными сроками изготовления для производства 16 самолетов в рамках 11-го опциона (Lot 11) к базовому контракту, включая четыре P-8A для ВВС Новой Зеландии.

Летные испытания первого "новозеландского" самолета начались в августе 2022 года. Он прибыл на авиабазу "Охакеа" 12 декабря 2022 года. Второй P-8A совершил посадку в Новой Зеландии 20 марта 2023 года.