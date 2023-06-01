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Известия.ru

Сенатор Грэм рассказал об обсуждении с Зеленским контрнаступления

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Источник изображения: Фото: Соцсети

Сенатор Грэм: контрнаступление Украины скоро начнется, некоторые операции уже проводятся

Американский сенатор Линдси Грэм рассказал, что во время его визита в Киев на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поделился с ним планами о контрнаступлении украинских войск, пишет 30 мая газета Politico.

«В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы украинцами», — сказал сенатор, уточнив, что для него провели подробный разбор планов.

Также политик отметил, что пообещал Зеленскому «сделать всё, что в его силах, чтобы Украина получила пакет оружия и технологий для завершения работы».

15 мая генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинский президент Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, недооценив мощь российской армии еще в прошлом году, что стало причиной дальнейших неудач украинских войск на фронте.

13 мая он отметил, что российские войска имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Он также указал, что киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей.

11 мая Зеленский заявил, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

В ответ на это эксперты издания The New York Times предположили, что в своем заявлении президент Украины зашифровал тайное послание западным странам о том, что планируемый контрудар ждет возможный провал.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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