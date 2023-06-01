Войти
Интерфакс-АВН

Корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем приводнился в Атлантике

609
0
0
Crew Dragon с космическими туристами вернулся с МКС
Crew Dragon с космическими туристами вернулся с МКС.
Источник изображения: SpaceX / YouTube

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Многоразовый космический корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем в среду после девятидневного пребывания по программе Axiom на Международной космической станции (МКС) успешно приводнился в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Приводнение было осуществлено в 06:04 мск у побережья Флориды. Накануне корабль расстыковался с МКС.

В состав экипажа, побывавшего на станции, входят командир корабля, бывшая астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилот - предприниматель Джон Шоффнер и два астронавта из Саудовской Аравии - Райян Барнави и Али аль-Карни. Барнави, стала первой саудовской и арабской женщиной, которая совершила полет в космос.

Корабль Crew Dragon был запущен 22 мая с помощью ракеты Falcon 9, стартовавшей с Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде

Это уже второй коммерческий полет на МКС по программе космического туризма компании Axiom.

Первая миссия коммерческих астронавтов компании Axiom состоялась в апреле 2022 года. В конце 2023 года планируется провести третью миссию, в рамках которой экипаж из четырех человек проведет на МКС две недели.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom оценивается в $55 млн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
Похожие новости
13.02.2023
Саудовская Аравия назвала имена двух астронавтов, которые отправятся на МКС весной этого года
01.06.2020
США преодолели зависимость от других стран при отправке астронавтов в космос - Трамп
28.05.2020
Старт американского корабля Crew Dragon к МКС отложили из-за погодных условий
03.01.2019
Уходят с орбиты
05.11.2014
Forbes: отказ от двигателей РД-180 угрожает космическим проектам США
29.12.2011
Американские сюрпризы российскому космосу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 21:11
  • 3
«Предполагаемый саботаж»: на строящемся французском фрегате перерезаны кабели
  • 01.06 21:09
  • 50400
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 18:40
  • 2
Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
  • 01.06 18:29
  • 1
Клин клином вышибают. Путин мощно ответил на военные провокации НАТО
  • 01.06 18:10
  • 2476
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.06 15:59
  • 2
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 01.06 06:35
  • 1
Борисов сообщил о планах создать в 2026 году завод по серийному производству спутников
  • 01.06 06:29
  • 1
Доля отечественных самолетов и вертолетов увеличится в парке авиакомпаний РФ
  • 01.06 03:29
  • 6
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 01.06 02:52
  • 2
Легендарная «семёрка»
  • 01.06 01:57
  • 46
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 01.06 01:34
  • 1
Русский ATAK: Комплекс повышения осведомленности "КПО-А"Русский ATAK: Комплекс повышения осведомленности "КПО-А"
  • 01.06 01:27
  • 1
Лечить по-русски: в РФ начнут выпускать технику для реанимации и УЗИ
  • 01.06 01:08
  • 1
В ВСУ разочарованы американскими бронеавтомобилями International MaxxPro
  • 01.06 01:04
  • 1
Показаны кадры успешного испытания Ираном нового грузового самолета «Симорг»