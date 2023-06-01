Корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем приводнился в Атлантике

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Многоразовый космический корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем в среду после девятидневного пребывания по программе Axiom на Международной космической станции (МКС) успешно приводнился в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Приводнение было осуществлено в 06:04 мск у побережья Флориды. Накануне корабль расстыковался с МКС.

В состав экипажа, побывавшего на станции, входят командир корабля, бывшая астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилот - предприниматель Джон Шоффнер и два астронавта из Саудовской Аравии - Райян Барнави и Али аль-Карни. Барнави, стала первой саудовской и арабской женщиной, которая совершила полет в космос.

Корабль Crew Dragon был запущен 22 мая с помощью ракеты Falcon 9, стартовавшей с Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде

Это уже второй коммерческий полет на МКС по программе космического туризма компании Axiom.

Первая миссия коммерческих астронавтов компании Axiom состоялась в апреле 2022 года. В конце 2023 года планируется провести третью миссию, в рамках которой экипаж из четырех человек проведет на МКС две недели.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom оценивается в $55 млн.