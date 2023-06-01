"Пляжные войска". Почему морпехи США растеряли былую мощь

Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО Baltops-22 в Устке, Польша.

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Захар Андреев. "Больше не элита?" — американское командование все чаще задается этим вопросом, рассуждая о Корпусе морской пехоты. Пентагон пытается реформировать этот вид войск, однако сталкивается с ожесточенной критикой своих же офицеров. О причинах недовольства — в материале РИА Новости.

Самостоятельный робот

Недавно морпехи похвастались новым оружием — беспилотным надводным судном большой дальности (LRUSV).

Официально систему называют "полуавтономной". "Вероятно, определенные задачи судно сможет выполнять самостоятельно, получив инструкции от человека", — предполагает издание The Drive.

Беспилотник рассчитан на длительные маневры в открытом океане. Способен объединяться в "рой" с другими дронами. При необходимости принимает на борт экипаж.

Предназначен "в первую очередь для разведки". Вооружен ракетным комплексом Hero-120. В одной установке — восемь барражирующих боеприпасов с X-образным крылом. Дальность полета — 60 километров.

Американский морской беспилотник LRUSV Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps photo by Sgt. Kealii De Los Santos

Такое оружие помогает в том числе собирать информацию. Если "умная бомба" выполняет задание, не атакуя цель, ее можно отремонтировать и использовать повторно.

Морпехи первыми осваивают новинку — их хотят сделать "солдатами будущего". Для этого еще в 2020-м разработали концепцию Force Design 2030.

"Откажись, чтобы инвестировать"

Автор документа — комендант морпехов Дэвид Бергер. Реформу он предложил не от хорошей жизни: должного финансирования не было. Поэтому офицер провозгласил подход "откажись, чтобы инвестировать". То есть сократить численность корпуса и номенклатуру вооружений.

Кроме того, актуальная на тот момент Стратегия национальной безопасности США называла Китай "единственным конкурентом, у которого есть как намерение изменить международный порядок, так и экономическая, дипломатическая, военная и технологическая мощь для этого".

За годы операций в Ираке и Афганистане морпехи, по мнению Бергера, стали "еще одной сухопутной армией". И он решил превратить их в более легкие и маневренные силы, действующие на море. Подразумевается полный отказ от танков и значительное сокращение ствольной артиллерии — на 67 процентов.

Как уменьшат личный состав, пока неизвестно. Не исключено, что более чем на 20 процентов.

"Дальше пляжа не идем"

Ветераны корпуса это раскритиковали. И объединились в движение Chowder II. "Чаудеристы" — так называли себя офицеры, спорившие после Второй мировой с администрацией Гарри Трумэна о том, какой должна быть морская пехота.

Коменданта Бергера обвиняют в зацикленности на китайской угрозе и всего на одном — Западно-Тихоокеанском — театре военных действий.

Отказ от танков тоже многие не одобряют. Без тяжелой техники в городских боях не обойтись. А в случае конфликта с Китаем этого не избежать — прибрежные зоны там сильно урбанизированы. "Дальше пляжа не идем" — наш новый девиз?" — иронизирует отставной майор Джон Спенсер.

Бергер оправдывается: броней при необходимости оперативно поделится армия. Но чаудеристы-2 в этом сомневаются — ближневосточные конфликты показали, что межведомственная координация оставляет желать лучшего.

Сторонники реформы стоят на своем: модернизированные "Абрамсы" слишком тяжелы для системы "берег — корабль" — специальных платформ, которым предназначена важная роль в обновленных войсках. Да и обслуживать танки непросто.

Кроме того, большая и тяжелая машина резко снижает мобильность боевых соединений. А морская пехота, по замыслу Бергера, должна уметь "выиграть сражение, а не войну". Принять на себя первый удар до подхода армии. Для этого танки не нужны.

"Как на Украине"

Отметим, что Force Design 2030 — гибкая концепция. Не меняя сути, авторы регулярно обновляют детали. Последний раз — весной 2022-го.

По итогам первых месяцев конфликта на Украине западные аналитики сочли, что против крупных российских соединений эффективны небольшие мобильные и при этом хорошо скоординированные группы.

"Представьте корпус, который способен повторить то же, только на порядок масштабнее", — пишет экс-замминистра обороны США и бывший морпех Роберт Уорк.

Это добавило "очков" Бергеру. И он преобразовал три полка морпехов, базирующихся в западной части Тихого океана, в так называемые резервные силы. Именно им предстоит первыми отразить возможный удар Китая. Предполагается, что бои будут не на материке.

"Резервные силы могли бы превратить цепочку островов в удавку на шее китайских военных", — считает Уорк.

"Крупные силы собрать невозможно"

Годы варгейминга и анализа реальных конфликтов показали: потенциальные противники — Россия и Китай — создали так называемые сети предотвращения доступа. Управляемые боеприпасы малой, средней и большой дальности сводят вероятность промаха практически к нулю. Значит, собрать крупные десантные силы в зоне действия такого оружия нереально, отмечает Бергер.

Поэтому он предложил концентрировать не "массу", а огневое воздействие. На это способны рассредоточенные подразделения — за счет отлаженной координации и высокоточного оружия.

Поэтому комендант решил урезать личный состав. Функции, которые до сих пор выполняла рота, теперь берет на себя отделение — 13-15 человек. С собственными средствами разведки, наблюдения, рекогносцировки и наведения на цель, а также ударными системами.

Такие группы рассредоточат на огромных расстояниях, но "в ключевых точках".

Быстрые перемещения подобных отрядов делают удары по ним "неэкономичными". Выполнив задачу, они уклонятся от боя с превосходящими силами или переместятся в надежное укрытие.

Вместо танков — резиновые лодки

Если артиллерию в корпусе сократят, то управляемых ракет и дронов, наоборот, добавят. И эффективность огневого воздействия повысится. В основном — за счет беспилотников и барражирующих боеприпасов, таких как Hero-120. Переносной вариант установки получат не только морские дроны, но и мобильные подразделения морпехов.

Этого достаточно для поражения наземного транспорта и небольших судов. Можно вывести из строя и крупные корабли, если ударить по радарам, антеннам связи и другим ключевым системам.

С той же целью корпус собирается использовать и малочисленные команды на резиновых моторных лодках, вооруженные "Джавелинами".

Все это укладывается в более широкую концепцию — Mission command, "управление задачами". Ее особенность: принимать решения доверяют нижним чинам. Сверху спускают лишь общие указания. Преимущество такого подхода — скорость.

Судя по полуавтономным дронам LRUSV и другим подобным системам, на следующем этапе, возможно, принимать решения позволят не только нижним чинам, но и роботам.