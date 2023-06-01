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В КНДР заявили о неудачном запуске ракеты-носителя

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Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

В КНДР заявили, что при запуске второй ступени ракеты-носителя с военным разведывательным спутником «Манниген-1» возникла внештатная ситуация. О неудаче сообщает агентство ЦТАК.

В частности, запуск спутника провалился из-за нестабильного двигателя ракеты, а также характеристик топлива. «Манниген-1» запустили при помощи ракеты-носителя «Чхоллима-1». При отправлении возникли проблемы, в результате которых летательный аппарат упал в Желтое море. Запуск произошел в 06:27 по местному времени (00:27 по московскому).

«Причиной инцидента считается недостаточная надежность и стабильность новой системы двигателя, внедренной в транспортную ракету-носитель типа "Чхонрима-1", а также нестабильность характеристик использованного топлива. Ученые, инженеры и эксперты выясняют конкретную причину», — заявил представитель Национального агентства космического развития.

В агентстве также обещали устранить выявленные дефекты, чтобы «как можно скорее провести повторный запуск».

Ранее сообщалось, что военные Южной Кореи пытаются поднять обломки ракеты КНДР с военным спутником. Северная Корея запустила снаряд, который она называет «космической ракетой-носителем».

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Страны
КНДР
Южная Корея
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