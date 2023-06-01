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Известия.ru

Источник сообщил о перепроектировке первого российского «стелс»-корабля

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Рисунок предполагаемого корвета проекта 20386
Рисунок предполагаемого корвета проекта 20386.
Источник изображения: ЦМКБ «Алмаз»

«РИА Новости»: первый российский «стелс»-корабль перепроектируют

На перепроектировании для дополнительной проработки инновационных решений находится новейший российский «стелс»–корвет проекта 20386. Об этом 31 мая со ссылкой на источник сообщает «РИА Новости».

«Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок. Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле», — приводит слова источника агентство.

Указывается, что требуется оценка эффективности работ по головному кораблю для решения о строительстве серии корветов инновационного проекта 20386.

В декабре прошлого года корвет «Меркурий» вышел в Балтийское море для проведения государственных испытаний. После морской части программы испытаний оборудование корабля пройдет ревизию.

Тогда же стало известно, что российский флот может получить внеплановый стелс-корвет. Речь идет о новом корабле проекта 20380 типа «Стерегущий».

Корвет проекта 20386 — это корабли нового поколения, в которых реализуется модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. Назначение данных корветов — ведение боевых действий против морского противника в ближней и дальней морских зонах, защита морских коммуникаций и объектов морской экономической деятельности от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом, а также артиллерийская поддержка высадки десанта.

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  • В новости упоминаются
Проекты
20380 Корвет-1
20386
БПЛА
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