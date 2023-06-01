Президент Сербии назвал главу Косово вторым Зеленским

Spiegel: во время столкновений в Косово с силами НАТО сербы начертили на их джипах букву Z

Столкновения сербов с миротворцами НАТО набирают обороты, сообщает Spiegel. Пострадало несколько десятков солдат, а на их автомобилях сербы начертили букву Z. Президент Сербии провел параллель с конфликтом на Украине и заявил, что глава Косово мечтает стать вторым Зеленским.

Вальтер Майр

Солдаты международной миротворчеcкой миссии KFOR должны были обеспечивать порядок в Косово, но сами стали жертвами жестокости местных демонстрантов. Это связано с неверной оценкой ситуации Западом и с одним из могущественных закулисных игроков.

Снимки, сделанные 29 мая в Косово, нечасто увидишь в Европе: на них – раненые солдаты, лежащие на мостовой среди осколков стекла, стонущие и шепчущие проклятья.

Товарищам пришлось переносить их в безопасное место и увозить прочь. Позднее по сообщениям в Твиттере стало ясно, что это были солдаты 101-ой американской воздушно-десантной дивизии и 9-го полка итальянских горных стрелков, базирующегося в Л’Аквиле, столице итальянской области Абруцци.

Западный военный альянс послал сюда этих солдат, чтобы те обеспечивали порядок и спокойствие в Звечане. Этот город с 16,5 тысячей жителей – одна из четырех населенных преимущественно сербами коммун Косово, 90% населения которого составляют этнические албанцы. И вот в понедельник бойцы НАТО в полной военной экипировке стали жертвами агрессивных демонстрантов, забросавших их бутылками и самодельными зажигательными бомбами.

Буква Z на натовских джипах

Результат: более двух десятков пострадавших солдат, в том числе тяжело раненых. И джипы группы KFOR, на которых сербы в масках начертили букву Z – символ российских войск, ведущих спецоперацию на Украине. В Тelegram-каналах уже появились сообщения о том, что бойцы российского наемнического подразделения "Вагнер" движутся в направлении Косово.

Посол США в Косово заявил о своей "глубокой озабоченности". Российский министр иностранных дел Сергей Лавров признался, что разделяет эту озабоченность, но считает виновным в ситуации западный военный альянс: "Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии…, – заявил Лавров. – Ситуация тревожная".

Косово – вечный очаг напряженности?

Пост-югославская республика Косово откололась от Сербии в 2008 году. Десятью годами ранее на вооруженное восстание косовских албанцев войска Слободана Милошевича отреагировали кровавыми расправами и массовыми депортациями, но затем вмешалась НАТО, начав бомбардировки, чем вынудила противоборствующие стороны заключить шаткое перемирие.

Провозглашение независимости Косово натолкнулось на сопротивление жителей в северных районах республики, населенных преимущественно сербами и граничащих с Сербией. Белград так же, как Москва, Пекин и пять столиц ЕС, отказывается признавать правительство в Приштине до сих пор.

Диалог противоборствующих сторон, который велся в течение более 10 лет под эгидой ЕС, привел в марте к заключению соглашения, которое многие преждевременно приветствовали как прорыв, но которое до сих пор остается неподписанным.

Фатально неверная оценка

Вспышка насилия 29 мая – лишь промежуточная глава в хронике надвигающейся катастрофы. Еще в ноябре по указанию Белграда служащие-сербы покинули все учреждения Косово – формально в знак протеста против унификации косовских автомобильных номеров. Возникла необходимость избрать новых глав администраций на севере республики, что правительство в Приштине и сделало при демонстративной поддержке Брюсселя и Вашингтона. При этом очень скоро стало ясно, что под давлением Белграда практически все избиратели сербского происхождения будут бойкотировать выборы.

В итоге явка на выборах составила всего 3,47 % и на выборах, естественно, победили кандидаты-албанцы. Их попытка, несмотря на недостаточную легитимность, приступить к исполнению своих обязанностей на вражеской территории привела в прошлую пятницу к первым беспорядкам. Многочисленные косовские полицейские получили ранения, а их автомашины были подожжены. Вслед за этим государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил премьер-министра Косово Албина Курти в том, что тот "обостряет напряженность на севере".

В ответ прозвучали такие же критические замечания, но уже в адрес США и их европейских союзников, так как правительство в Приштине не делало ничего другого, как только шла по пути, указанному ему Западом. А именно: дало только что приведенным к присяге главам местных администраций возможность приступить к своим обязанностям.

Какую роль играет Вучич?

То, что войска KFOR, размещенные почти четверть века в Косово, оказались не в состоянии энергичными мерами обеспечить порядок, свидетельствует о фатальной недооценке агрессивности людей в лагере сербов. Кроме того, при взгляде на снимки, сделанные 29 мая, можно упустить тот факт, что главный кукловод этой нескончаемой балканской драмы сидит в Белграде: Александр Вучич, президент Сербии с 2017 года, не упускает ни единой возможности для организации беспорядков в Косово, когда ему необходимо отвлечь общество от других проблем.

То, что Вучич перевел армию Сербии в максимальную боевую готовность, а свой запланированный на вторник визит к войскам, стоящим на границе с Косово, отложил лишь в последнюю минуту, связано не только с Косово.

В последнее время президент Сербии находится под огнем критики. В Белграде десятки тысяч человек вышли на демонстрацию, протестуя против становящегося все более авторитарным режима бывшего соратника Милошевича. Обвинения в иностранной прессе, что Вучич якобы поддерживает связи с криминальными кругами, тот отверг. Однако пост председателя Сербской прогрессивной партии он в субботу передал министру обороны Милошу Вучевичу.

Особый сербский путь

Во внешней политике Вучич вот уже несколько лет следует особым сербским путем. Он поддерживает интенсивные контакты с Москвой и Пекином, не отказываясь от заявленной цели вступления в ЕС и хорошо функционирующего диалога с Вашингтоном. Косовским вопросом он при этом пользуется как козырной картой в покере, где речь идет о месте Сербии на международной арене.

Для многих православных сербов Косово – больной вопрос. Бывшая провинция Югославии, место расположения средневековых монастырей, была ареной битвы с армией османов в 1389 году, которая хотя и была проиграна, но имела определяющее значение для самоидентификации нации.

"Косово – сердце Сербии! Остановите насилие!" — потребовал знаменитый теннисист Новак Джокович в понедельник в Париже, обращаясь к многомиллионной аудитории.

Незадолго до этого Александр Вучич вновь подлил масла в огонь. Он объявил премьера Косово Курти единственным виновным во всех грехах и провел возмутительную параллель с конфликтом на Украине и ее президентом, заявив, что Курти мечтает "стать вторым Зеленским".

В опасной игре в кошки-мышки, где на кону стоит будущее Косово и к которой белградский авантюрист принуждает Запад, грозят возникнуть новые опасные эпизоды.