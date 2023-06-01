Войти
Известия.ru

Глава NASA предрек высадку человечества на Марс в 2040 году

588
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/XinHua/Gil Cohen Magen

В 2040 году люди могли бы достичь Марса. Такое мнение выразил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью газете El Mundo во вторник, 30 мая.

«Чтобы добраться до Луны, нужно три-четыре дня, но Марс намного дальше. Потребуется семь или восемь лет, чтобы добраться туда, и в этом случае вам придется остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев», — сказал он.

По его словам, многое предстоит разработать, чтобы сохранить жизнь людям, отправляющимся на Марс.

24 апреля Китай представил собственную карту поверхности Марса. Она была создана с помощью камеры среднего разрешения орбитального аппарата миссии «Тяньвэнь-1».

При этом попытки изучения планеты в рамках специальных марсовых космологических программ продолжают осуществляться. Так, в начале года орбитальный аппарат NASA сделал снимок необычного геологического образования на Марсе в виде медвежьей морды. Ученые пояснили, что структура, которую можно принять за нос медведя, вероятно, является жерлом вулкана или грязевого источника.

25 мая стало известно, что землетрясение на Марсе позволит ученым получить новые данные о строении планеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
Марс
Похожие новости
12.04.2021
Глава ЕКА рассчитывает приехать в Россию после снятия коронавирусных ограничений
21.12.2020
В обмен на отмену санкций США могут получить «китайский» лунный грунт
16.11.2020
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
05.05.2020
Время собирать камни: NASA начинает подготовку к марсианской миссии
15.04.2019
Успехи покорителей космоса XXI века
12.04.2017
Дублер – это звучит долго
12.04.2012
Европа отказывается от космической "штамповки"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 21:11
  • 3
«Предполагаемый саботаж»: на строящемся французском фрегате перерезаны кабели
  • 01.06 21:09
  • 50400
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 18:40
  • 2
Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
  • 01.06 18:29
  • 1
Клин клином вышибают. Путин мощно ответил на военные провокации НАТО
  • 01.06 18:10
  • 2476
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.06 15:59
  • 2
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 01.06 06:35
  • 1
Борисов сообщил о планах создать в 2026 году завод по серийному производству спутников
  • 01.06 06:29
  • 1
Доля отечественных самолетов и вертолетов увеличится в парке авиакомпаний РФ
  • 01.06 03:29
  • 6
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 01.06 02:52
  • 2
Легендарная «семёрка»
  • 01.06 01:57
  • 46
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 01.06 01:34
  • 1
Русский ATAK: Комплекс повышения осведомленности "КПО-А"Русский ATAK: Комплекс повышения осведомленности "КПО-А"
  • 01.06 01:27
  • 1
Лечить по-русски: в РФ начнут выпускать технику для реанимации и УЗИ
  • 01.06 01:08
  • 1
В ВСУ разочарованы американскими бронеавтомобилями International MaxxPro
  • 01.06 01:04
  • 1
Показаны кадры успешного испытания Ираном нового грузового самолета «Симорг»